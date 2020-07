Ein Wagen nicht nur für moderne Heilige

Als man für den Film «The Saint» mit Val Kilmer, gedreht im Jahr 1997, einen passenden Dienstwagen für den Hauptprotagonisten suchte, fiel die Wahl auf den Volvo C70. Zufall war dies nicht, schließlich fuhr Roger Moore, der Simon Templar in der Endsechzigerjahre-Fernsehserie «The Saint» gespielt hatte, auch schon ein Volvo Coupé, genauer den P1800 S. Vom P1800 S bis zum C70 führte der Weg über drei andere Coupés, nämlich 262C, 780 und 480 ES.

Elegante Neuerscheinung

Vorgestellt wurde das Coupé Volvo C70 erstmals am Pariser Autosalon im Oktober 1996. Es war Zufall, dass zeitgleich auch noch das Peugeot 406 Coupé präsentiert wurde, ein direkter Konkurrent.

Der Volvo überzeugte durch eine elegante Karosserie und bewährte Technik, mithilfe der Rennwagenschmiede TWR geschickt zu einem sportlichen Coupé zusammengestrickt. Die Fünfzylindermotoren, die quer im Bug eingebaut waren, leisteten 193 und 240 PS. Damit hatten die angetriebenen Vorderräder allerhand zu tun. Innen gab es viel Komfort und eine Dolby-Surround-Musikanlage. Ganz billig konnte das alles nicht sein, CHF 61’800 kostete die stärkere Version, als man sie 1997 erstmals kaufen konnte.

Es gab den Volvo C70 von Anfang an in 17 Außenfarben, eine davon wählte man für den Film «The Saint» besonders werbewirksam aus. Dabei handelte es sich um einen rötlichen Metallic-Farbton. Die Dreharbeiten zu «The Saint» mussten unter absoluter Geheimhaltung erfolgen, denn sie erfolgten noch vor der offiziellen Präsentation. Volvo erhoffte sich, ähnlich wie BMW beim Z3 im James-Bond-Umfeld, eine deutlich entfachte Nachfrage für das Coupé. Weil der Film aber nicht ganz so erfolgreich war wie erwartet, dürften sich diese Hoffnungen nicht vollständig erfüllt haben.

Sportliche Fahrleistungen

An Vorwärtsdynamik mangelte es nicht, von 0 bis 100 km/h reichten 7,1 Sekunden, die Spitze lag bei exakt 250 km/h. Der Verbrauch pendelte sich zwischen 8,9 und 17,5 Litern pro 100 km ein, im Testschnitt waren es 13,5 Sekunden. Ganz ausgewogen war die Konstruktion aber trotzdem zu Beginn noch nicht, weshalb die Produktion nur langsam in Fahrt kam.

Offene Version sorgt für zusätzliches Interesse

Dem Coupé wurde schon bald ein Cabriolet zur Seite gestellt, das gerade auf dem amerikanischen Markt sehr willkommen war. Ohne Überrollbügel und mit Stoffdach folgte es der klassischen Cabrio-Tradition und sah genauso appetitlich aus wie das Coupé. Ab Frühjahr 1998 sollte die in Uddevalla gefertigte offene Version, die genauso wie das Coupé 4,72 m lang und 1,82 m breit war, für die Kunden zum Kauf bereitstehen, europäische Kunden mussten sich allerdings noch ein Jahr länger gedulden. Dafür wurden sie dann mit einem Dach entschädigt, das sich in einer Minute vollautomatisch öffnen ließ und in geschlossenem Zustand immer noch für einen cW-Wert von 0,34 sorgte.

Sicher war das Cabriolet noch dazu, im Falle eines Überschlags schnellten zwei Bügel nach oben, um die Besatzung zu schützen.

Lange Produktionsdauer

Der 1997er-Film «The Saint» mit Val Kilmer kam nicht überall gut an, das Volvo C70 Coupé und dessen offene Variante allerdings erfreuten sich vor allem in Übersee großer Beliebtheit und wurden schlussendlich 76.809 Mal gebaut.

«The Saint» mit Val Kilmer blieb nicht der letzte Neuaufguss der alten Fernsehserie. Im 2017er-Steifen mit Adam Rayner als Simon Templar wurde dann auf die Volvo-Tradition verzichtet. Aber man muss auch kein Heiliger sein, um das elegante Volvo C70 Coupé zu mögen …

(L'essentiel/Bruno von Rotz)