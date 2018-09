Der elektrische Mustang – Vision oder Wahnsinn?

Ford wird elektrisch und plötzlich sind alle gespannt – was zwei Gründe hat: Erstens gibt der amerikanische Autohersteller via Social Media nur tröpfchenweise Informationen zum neuen E-Modell Mustang Mach 1 EV heraus, nur um sie ein paar Tage später zu revidieren – und zweitens handelt es sich um einen Sportwagen, der – kurz gesagt – seit Generationen geliebt wird.

Was die Informationspolitik angeht, so werden an einem Tag dunkle Zeichnungen mit roten Akzenten gezeigt, die darauf hindeuten, dass die kommenden Elektromodelle aus Dearborn aufregend werden könnten, am nächsten Tag erfährt man, dass der Neue kein Sportwagen wird, sondern ein SUV. Dass er vier anstatt nur zwei Türen haben wird. Dass er 2020 auf den Markt kommen wird. Und eine Reichweite von rund 480 Kilometern haben soll. Mach 1 darf er allerdings nicht mehr heißen und Nase und Po sind jetzt nur noch «Mustang-inspired». Das ist kein jähes Erwachen, sondern eine Art langsame Erweckung.

Was den Wagen selbst angeht: Unter all den Ikonen, die zum Imageträger ihrer Hersteller wurden, wandelte sich der Ford Mustang seit seinem ersten Auftritt im Jahr 1962 vom Nischenprodukt zum herausragenden Symbol motorisierter Generationen. Er war in zwei James-Bond-Filmen und unzähligen Fernsehserien zu sehen – und redet heute jemand über Verfolgungsjagden im Kino, dauert es höchstens einen Herzschlag oder zwei, bis die Sprache auf Steve McQueens sensationellen Ritt durch San Francisco in «Bullitt» kommt.

Auslöser für das Genre der amerikanischen Pony Cars

Ursprünglich als Konkurrent zum Plymouth Barracuda und zur Corvette des Erzfeinds General Motors entwickelt, war der Mustang Auslöser für das Genre der amerikanischen Pony Cars, kleine und sportlich motorisierte Fahrzeuge, die auch Kurven konnten. Mehr als 418.000 Mustangs verkaufte Ford weltweit in den letzten drei Jahren, mehr als eine Viertelmillion allein im vergangenen Jahr.

Man kann es Ford also nicht verdenken, diesen symbolischen – und fiskalischen – Wert ausschlachten zu wollen. Denn wenn 2020 der vollelektrische Ford in Dearborn vom Band rollt, wird er auf den ersten Blick wie ein Mustang aussehen. Front und Heck sind stilistisch nicht nur an den ikonischen Sportwagen angelehnt, sondern bewusst auf dessen sportliches Styling getrimmt.

Ford Team Edison, so der offizielle Name der Abteilung, die sich um zukünftige E-Modelle bei Ford kümmern wird, solle mit einem «holistischen Ansatz beginnen,» schrieb Darren Palmer, Team Director und bekennender Mustang-Fan, in einem Online-Post. «Wir mussten bereit sein, jede Realität und jede Vorgehensweise, die wir im Laufe unserer Karrieren gelernt haben, infrage zu stellen.» Ganz so neu ist die Eröffnung allerdings nicht. Schon im Januar kündigte Ford auf der Auto Show in Detroit an, mit einem «Mustang Mach 1 EV» im Jahr 2020 aufzuschlagen.

Auf «Mach 1» gab es zu viele negative Reaktionen

Der Name blieb als Erstes auf der Strecke. Laut Jim Farley, Executive President für Global Markets, gab es auf Mach 1 zu viele negative Reaktionen von eingefleischten Mustang-Fans, speziell in Verbindung mit elektrischen Antrieben. Ob das elektrische Pony trotzdem Mustang im Namen führen wird, ist noch unklar. Und wie weit die Nähe zum Original gehen wird, lässt Ford noch offen. Denkbar wäre ein höher gelegtes Fastback-Design, ähnlich den X4- und X6-Modellen von BMW oder den GLCs von Mercedes.

So oder so: Der Weg, den Ford eingeschlagen hat, ist eine Gratwanderung zwischen Vision und Wahnsinn.

(L'essentiel)