Über 1000 PS nur mit Wasserstoff

Im westlich von Birmingham gelegenen Technologie-Campus Mira hat sich mit Viritech ein Start-up angesiedelt, das künftig bei der Elektrifizierung von Autos eine Rolle spielen will – als Komponentenhersteller für Brennstoffzellenanwendungen. Um zu demonstrieren, welche Möglichkeiten in der Technik stecken, will Viritech ein 750 kW/1020 PS starkes Hypercar namens Apricale auf den Markt bringen, das auf 25 Exemplare limitiert wird und über zwei Millionen Euro kosten soll. Der Hersteller will 2022 einen ersten Prototypen vorstellen.

Von großen Herstellern inspiriert

Das Design des Hypercars zitiert einige große Namen: Die Frontpartie erinnert auf den ersten Blick an den Mercedes-AMG One mit einem Schuss Porsche 918, das Heck mit auffallender Lichtsignatur könnte von McLaren stammen und eine Weiterentwicklung des P1 sein. Zumindest auf den ersten Bildern trägt der Apricale Kameras anstelle der Außenspiegel, wie sie bereits von Audi und Honda in Serienfahrzeugen angeboten werden.

Ganz anders ist aber sein Antrieb. Eine Brennstoffzelle wandelt Wasserstoff in Strom um, zum Auspuff entweicht nur reiner Wasserdampf. Große, schwere und teure Batterien sind somit hinfällig. Bei Viritech ist man von der Zukunftsfähigkeit dieser Antriebstechnik grundsätzlich überzeugt. Größtes Potenzial sehen die Briten dabei im Nutzfahrzeugbereich. Kleintransporter und Lastwagen bräuchten nämlich für alltagstaugliche Reichweiten tonnenschwere Akkus, da würde sich der Wasserstoffantrieb anbieten.

Reichweiten von 800 Kilometern

Auch im PW-Bereich hat diese Antriebsart dank hohen Reichweiten, wenig Gewicht und schneller Betankung seine Vorteile – Toyota und Hyundai haben bereits Wasserstoffmodelle auf dem Markt und entwickeln weiter an dieser Technik. Bei künftigen Modellen wären Reichweiten jenseits von 800 Kilometer machbar, ist Viritech überzeugt. Der Apricale soll demonstrieren, dass der Wasserstoffantrieb auch in Elektro-Sportwagen Sinn machen kann, denn auch in Performance-Fahrzeugen sorgen große Batterien für zu viel Speck auf den Rippen. Die wesentlich leichtere Brennstoffzellentechnik will das Start-up-Unternehmen den Autoherstellern künftig als Entwicklungs- und Technologiepartner anbieten.

