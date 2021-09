Mercedes gibt auf der IAA Vollstrom

Bereits vor dem Start der Internationalen Automobil Ausstellung (IAA) in München hat Mercedes-Benz bei seiner «Pre-Night» am gestrigen Sonntag zahlreiche Neuheiten vorgestellt, die eines ganz deutlich zeigen: die Weichen stehen mittlerweile auch bei den Stuttgartern eindeutig auf Elektroantrieb.

Das wichtigste neue Modell dürfte dabei der Mercedes EQE sein, welcher das E-Pendant zur E-Klasse darstellt. Optisch präsentiert sich die neue Limousine deutlich am E-Flaggschiff EQS, wird aber in allen Bereichen etwas kompakter. Mit einer Länge von 4,95 Metern bleibt aber auch der EQE eine beeindruckende Erscheinung, die vor allem den Fondpassagieren mehr Platz bieten will.

Als Reichweite gibt Mercedes je nach Motorisierung zwischen 545 und 660 Kilometer Reichweite an, die nutzbare Akkugröße beläuft sich auf 90 KWh. Geladen werden kann die Batterie mit bis zu 170 kW. Damit lassen sich innerhalb von 15 Minuten 250 Kilometer nachladen. Die Basisvariante wird über 292 PS verfügen und bis zu 210 Stundenkilometer fahren. Leistungsstärkere Modelle sollen folgen.

Erneut mit von der Partie ist die aufwändige Bildschirmlandschaft namens «Hyperscreen», die schon im EQS eine scheinbar durchgängige Touchscreen-Fläche präsentierte. Wie teuer die im kommenden Jahr erscheinende Mittelklasse-Limousine werden soll, wurde noch nicht kommuniziert. Experten rechnen bei guter Ausstattung mit 80.000 bis 90.000 Euro.

Noch etwas mehr Aufsehen dürfte die Studie EQG erregt haben, die das Stuttgarter Geländemonster G-Klasse ins elektrische Zeitalter katapultieren soll. Seit 1979 wird der kantige Koloss bereits gebaut und auch der EQG weicht nur wenig von der ikonischen Silhouette ab. Wie sich das nicht gerade aerodynamische Äußere auf die Reichweite des 4x4-Stromers auswirkt, ist noch nicht bekannt.

Neben einem Maybach-Prototypen und einer vor Power nur so strotzenden AMG-Version des EQS, zeigte Mercedes am Sonntag auch noch das neue Smart Concept #1, der eine neue Ära für die lifestylige Kompaktmarke einläuten soll. Statt ultrakompaktem Stadtflitzer wird der neue Smart ein kleiner Elektro-SUV, dessen 70 kWh-Batterie ihm eine Reichweite von bis zu 440 Kilometer ermöglichen soll. Bereits 2022 soll die Studie dann auf den Markt kommen.

