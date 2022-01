Milliardär rast mit über 400 km/h über die Autobahn

Da werden sogar Formel 1-Rennfahrer neidisch! Der tschechische Milliardär Radim Passer (58) sorgt mit einem spektakulären Video für Aufsehen. Passer, der selbst Hobbyrennfahrer und Autoliebhaber ist, fuhr im Juli 2021 um 4:50 Uhr morgens mit seinem Bugatti Chiron von Berlin nach Hannover. Dabei erzielte er eine Rekordgeschwindigkeit: Das Tacho zeigt bemerkenswerte 417 Stundenkilometer!

Der Milliardär veröffentlichte das Video am 9. Januar, inzwischen wurde es mehr als 3,9 Millionen Mal aufgerufen. «Viele Leute haben uns gebeten, ungeschnittenes Kameramaterial aus dem Auto zu teilen, also haben wir es getan. Wir hoffen, Sie genießen die Fahrt – diesmal aus einer anderen Perspektive», schreibt Radim Passer in der Videobeschreibung. Von 0 auf 100 Stundenkilometer beschleunigt Passer seinen Bugatti noch verhältnismäßig gemächlich in rund 10 Sekunden (ein Tesla Model S Plaid schafft dies in unter zwei Sekunden), dann tastet er sich auf 200 Stundenkilometer vor und gibt richtig Gas. Für den Sprung von 200 auf 300 braucht Passer wieder nur knappe zehn Sekunden und kurz später fällt auch die 400-er Grenze. Der Bugatti beschleunigt dann weiter, bis der Tacho unglaubliche 417 Stundenkilometer zeigt.

(L'essentiel/nico)