Luxemburg macht den «Sonnengruß»

«Sie müssen nur Ihr Badetuch oder eine Matte mitnehmen», sagt Martine Reicherts, Präsidentin der Fédération nationale des écoles luxembourgeoises de yoga (FNELY). «Mehr brauchen Sie nicht, um mit uns zu trainieren und den Sonnengruß zu machen.»

Der Welt-Yoga-Tag war eigentlich bereits am 21. Juni. Zahlreiche Fans wollen die kunstvollen Leibesübungen nun am kommenden Sonntag in Luxemburg praktizieren. An den Kursen können sowohl Erwachsene als auch Kinder teilnehmen, und das in verschiedenen Sprachen.

«Verbindung zu meinem Körper»

Die Zahl der Yoga-Sportler in Luxemburg wird auf etwa 10.000 geschätzt. «Aber es gibt keine offiziellen Zahlen, weil Yoga nicht als Sportart eingestuft wird», sagt Reicherts. «In Indien ist Yoga eine Philosophie. Aber in Europa wird sie vor allem als Entspannungstechnik eingesetzt, um den vielen Zerstreuungen der modernen Welt zu entkommen.» Die Expertin sieht sich selbst als «Person, die viel nachdenkt. Durch Yoga konnte ich einen Anker finden, durch den ich wieder eine Verbindung zu meinem Körper fand.»

Sehr dynamisch oder sehr ruhig: Yoga unterteilt sich in sehr viele verschiedene Kategorien. «Es gibt auch viele lustige Varianten wie zum Beispiel Bier-Joga», sagt Martine Reicherts. Diese spezielle Übungstechnik wird allerdings an diesem Sonntag nicht auf dem Programm stehen. Die Präsidentin des Yoga-Verbands verweist aber auf das «Stuhl-Yoga». Dabei handelt es sich um Übungen, die man auch im Büro, im Rock oder im Kostüm durchführen kann.

(Séverine Goffin/L'essentiel)