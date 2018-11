So hat diese 17-​​Jährige ihr Gewicht halbiert

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Reise von Josephine Desgrand – in den sozialen Netzwerken bekannt als «No Longer Fat Josie» – begann mit dem Frust über ein nicht passendes Ballkleid und einem Artikel über Zucker. Die damals 17-Jährige brachte weit über 120 Kilogramm auf die Waage und verlor innerhalb eines Jahres mehr als die Hälfte ihres Körpergewichts. Mit Willenskraft, Durchhaltevermögen und einer selbst entwickelten Diät.

«Zucker ist schlecht», sagt die junge Frau in Interviews. Von strengen, restriktiven Diäten und intensivem Ausdauersport hielt die junge Frau nie etwas – das Verbannen von Zucker (sofort und vollständig) erwies sich für sie als perfekter Start, den sie brauchte, um ihr Körpergewicht binnen zwölf Monaten um die Hälfte auf 60 Kilo zu reduzieren.

Gesundes Essen, aber kein Obst

Der Teenager aus Hervey Bay erzählt, dass es nach den ersten beiden Wochen voller Heißhunger sehr schnell viel einfacher wurde, auf den Rest ihrer Nahrungsaufnahme zu achten. «Ich fing einfach an, weniger zu essen und bestimmte Lebensmittel, die nicht gesund waren, einfach zu meiden», gibt die Australierin in einem ihrer Youtube-Videos preis. «Statt Chicken Nuggets wurden es dann eben Hühnerbruststreifen mit Salat.»

Die sichtbarsten Erfolge beim Abnehmen seien bereits im ersten halben Jahr aufgetreten: «Ich fing sofort an, Ergebnisse zu sehen... Es ging alles sehr schnell», sagt sie. «Sich an eine gesunde, zuckerfreie Ernährung zu halten, ist die Hauptsache. Das bedeutet leider auch, dass Obst genauso gemieden werden muss.»

Berufswunsch: Social-Media-Star

Um die Motivation nicht zu verlieren, sah sich Josie regelmäßig Bilder von Transformationen an. Nicht nur ihre eigenen: «Ich folgte vielen Accounts, die die Veränderungen anderer Leute zeigten. Ich sah sie an und wusste: Das werde ich eines Tages sein. Ich muss nur weitermachen.»

Heute teilt die 18-Jährige mit ihrer stetig wachsenden Follower-Schar von über 60.000 Fans gesunde Rezepte und inspirierende Fotos: «Ich liebe es einfach, alles mit allen zu teilen». Schon bald will Josie ihre Leidenschaften kombinieren: Neben einem Studium der Ernährungswissenschaften will sie ihre Social-Media-Präsenz weiter ausbauen und in ein Vollzeitprojekt verwandeln.

