Sieben Sporttipps für richtig Faule

Ja, dafür musst du deine Faulheit kurz überwinden. Aber: Schon eine Minute am Tag zu trainieren macht fitter! Gehe in die Plank-Position (Brett), indem du in liegender Position auf dem Bauch beginnst und den Oberkörper auf die Unterarme aufstützt. Die Füße sind mit den Zehen am Boden aufgestellt. Spann nun deinen Bauch an und bring den Körper in eine Linie. Eine Minute ist zu viel? Starte mit 20 Sekunden und arbeite dich hoch, bis zu 5 Minuten täglich.

(L'essentiel)