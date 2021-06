Wohnmobile boomen in Luxemburg

Wohnmobile sind in Luxemburg ein Trend, der zwar schon seit einigen Jahren anhält, seit dem Beginn der Pandemie aber noch größer geworden ist. «Die Zahl der Wohnmobile auf den Straßen hat deutlich zugenommen», sagt Manuel Ruggiu, operativer Direktor der Société nationale de circulation automobile (SNCA).

In Zahlen ausgedrückt ist der Trend viel aussagekräftiger. Am 31. Dezember 2017 gab es im Land 1517 zugelassene Wohnmobile. Im Mai 2021 waren es 2470. Alleine seit 2020 wurde in Luxemburg 506 Neuanmeldungen verzeichnet.

Bei den Reisemobilen spricht man in Saeul sogar von einer Verkaufssteigerung von «rund 35 Prozent» in den letzten Monaten. «Die Kunden sind jeden Alters und ihr Budget variiert zwischen 65.000 und 80.000 Euro», verrät Verkaufsleiter Marc André. Auch die Vermietung dieses Fahrzeugtyps liegt im Trend. Die Lieblingsmodelle? Wohnmobile mit zwei bis vier Betten und der Full-Size-Van.

(nc/L'essentiel)