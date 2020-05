Griechenland macht Inseln wieder zugänglich

Grund zur Freude für die griechische Bevölkerung: Seit Montag ist es wieder allen Staatsbürgern gestattet, mit den Fähren zwischen den diversen Inseln hin und her zu reisen. Seit dem Ausbruch der Corona-Epidemie war die Benutzung der Fähren nur den Einwohnern der jeweiligen Insel gestattet – so wurden die Inseln isoliert und ein Ausbruch des Coronavirus verhindert.

Nun scheint sich die Lage zu normalisieren, und der Staat lockert die Maßnahmen schrittweise, begonnen mit der Wiederaufnahme des Fähr- und Flugbetriebs für Staatsbürger. Diese teilweise Öffnung erfolgt aber unter strengen Auflagen; so dürfen Fähren nur noch 50 Prozent der bisher erlaubten Passagiere aufnehmen. Zudem sind ab heute die Tavernen wieder offen. Jedoch dürfen sich pro Tisch höchstens sechs Leute aufhalten.

Ab dem 1. Juli soll der Tourismus in Griechenland endgültig wieder Fahrt aufnehmen. Wie der Premierminister Kyriakos Mitsotakis vergangenen Mittwoch per TV-Ansprache mitteilte, sollen Touristen stichprobenartig auf das Coronavirus getestet werden. Außerdem werden die öffentlichen Gesundheitsvorschriften so angepasst, dass sie genügend Sicherheit bei minimalen Einschränkungen bieten. So soll zum Beispiel für jedes Hotel ein Arzt eingeteilt werden, auch Quarantänegebiete und Testzentren auf teils abgelegenen Inseln will Mitsotakis errichten lassen.

Riesige Tourismusbranche

Am 15. Juni soll der Betrieb am Flughafen Athen wieder aufgenommen werden, die restlichen Flughäfen werden am 1. Juli folgen. Die Bemühungen, die diesjährige Feriensaison zu retten, zeigen, wie wichtig die Tourismussparte für Griechenland ist: Ungefähr 20 Prozent des Bruttoinlandprodukts stammen direkt aus dem Tourismus. Laut Griechenlands Tourismusminister Harry Theoharis wird bis Ende Mai eine Liste mit Ländern veröffentlicht, von denen aus nach Griechenland gereist werden darf. Dies werden voraussichtlich Staaten sein, die ähnlich niedrige Infektions- und Todesraten haben wie Griechenland.

Griechenland wurde von der Corona-Welle vergleichsweise milde getroffen, bis jetzt meldet das Land knapp 3000 Infizierte und 171 Todesfälle (Stand 25.5.2020). Allerdings hat die griechische Wirtschaft, die sich bis heute von der Finanzkrise erholt, unter der Krise besonders stark gelitten.

(L'essentiel/Benedikt Hollenstein)