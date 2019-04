Greta infiziert uns mit «Flugscham»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die 16-jährige Schulstreik-Erfinderin Greta Thunberg hat es vorgezeigt. Sie fuhr mit dem Zug zum Klimagipfel in Kattowitz.

Jetzt hat diese Vorbildrolle eine so breite Massenwirkung erzielt, dass es dafür sogar einen eigenen Ausdruck gibt: «Flygskam», auf deutsch «Flugscham».

Frauen und junge Menschen reisen umweltbewusster

An dem Phänomen, das sich zu einer Bewegung entwickelt hat, nehmen auch prominente Vertreter wie Olympiasieger Björn Ferry teil. Im Umweltbewusstsein zeigt sich ein klarer Trend: Vor allem Frauen und junge Menschen reisen umweltbewusster. Geschäftsreisen mit der Bahn zeigen auch wieder einen Zuwachs. Um das zu unterstützen wird das europäische Nachtzug-Netzwerk bis 2022 ausgebaut.

Die World Wildlife Foundation veröffentlichte im März eine Umfrage, bei der fast 20 Prozent der Schweden angaben, der Umwelt zuliebe schon den Zug statt des Flugzeugs genommen zu haben. Davor zählten die Schweden zu den Vielfliegern, was mit der Lage des Landes zu tun hat. Die Folgen davon zeigen sich am deutlichen Temperaturanstieg, der im Vergleich zum globalen Durchschnitt doppelt so hoch ist. Die schwedische Psychologin Frida Hylander ist überzeugt, dass Flugscham nur ein Aspekt des Trends ist.

(L'essentiel/GA)