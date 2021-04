Fliegen? «Weniger kompliziert als erwartet»

Auch wenn die Corona-Maßnahmen die Atmosphäre in den Flughäfen alles andere als einladend gemacht haben – «Wenn man fliegen will, kann man das», unterstreicht Rebecca Pecnik, Marketing- und Kommunikationsmanagerin bei Lux-Airport. Das bestätigen uns auch mehrere Passagiere nach der Landung am Findel. «Es ist nicht sehr überfüllt und eigentlich ganz einfach», so ein Fluggast aus Nizza. «Wir kommen aus dem Süden zurück, wegen der Arbeit. Das ist besser als nichts. Wir haben uns eine gute Stunde Zeit genommen, um zu prüfen, ob alles in Ordnung ist.»

«Wieder fliegen zu können, ist ein Luxus geworden», beschreibt ein anderer Passagier, der aus Dubai zurückgekehrt ist. «Es ist recht kompliziert, aber es fühlt sich noch besser an. Mit den PCR-Tests vor der Abreise und auf dem Rückweg werden Sie überall kontrolliert. Unter diesen Bedingungen sollte jeder wieder reisen können. Wir haben die Chance genutzt und haben nicht das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben, denn wir haben alle Vorkehrungen getroffen und konnten für die kommenden Wochen richtig auftanken.»

Stephanie und ihre Familie sind von den Kanarischen Inseln zurückgekehrt. «Es ist gut gelaufen», beruhigt sie. «Wir mussten die Maske während des gesamten Fluges tragen und hatten 15 Minuten Zeit, sie abzunehmen, wenn wir essen wollten. Luxair hat sich um alle Tests im Hotel gekümmert und es war sehr schön. Es war weniger kompliziert als erwartet.»

(fl/L'essentiel)