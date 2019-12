Die meistbesuchten Städte der Welt

In keine andere Stadt reisten 2018 so viele internationale Besucher wie nach Hongkong: Über 29 Millionen Ankünfte wurden laut dem Jahresbericht des Marktforschungsunternehmens Euromonitor International verzeichnet. Die Nähe zu China, vielseitige Shoppingmöglichkeiten und das kulturelle Angebot ziehen die Touristen an. Und: Die Autoren prognostizieren aufgrund von Teildaten dieses Jahres, dass die Stadt auch 2019 an der Spitze des Rankings stehen wird. Zwar ist die Zahl der Ankünfte aufgrund der Maßenproteste, die seit sechs Monaten anhalten, auf 26,7 Millionen eingebrochen. Aber Hongkong liegt immer noch weit vor Bangkok, mit 25,8 Millionen Ankünften auf Platz 2.

Die Studie von Die Studie von Euromonitor International umfasst über 400 Städte und zählt nur internationale Touristen, die ein Land für mindestens 24 Stunden besuchen. Ausgeschlossen sind Tages- und einheimische Touristen, Transit- und Kreuzfahrtpassagiere. Die Erhebung basiert einerseits auf den effektiven Besucherzahlen im Jahr 2018, sowie auf den geschätzten im Jahr 2019, auf der Grundlage von Teiljahresdaten.

Laut dem Bericht wird die Zahl der globalen Ankünfte 2019 voraussichtlich um 4,2 Prozent auf 1,5 Milliarden steigen. Davon machen die 100 wichtigsten Städte fast die Hälfte aus.

(L'essentiel/hüt)