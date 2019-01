Airline verkauft First-​​Class-​​Plätze zu billig

Zum Jahresende wollte die chinesische Fluggesellschaft Cathay Pacific ihren Kunden gute Deals unterbreiten – aber so gut dann auch wieder nicht: Für ein Flugticket in der First oder Business Class von Vietnam zu verschiedenen Zielen in den USA bezahlte man am 31. Dezember 675 US-Dollar. Normalerweise koste dasselbe Angebot etwa 16.000 US-Dollar, berichtet der «Guardian».

Obwohl es sich dabei um einen technischen Fehler handelte, werden die Tickets ihre Gültigkeit behalten, wie die Airline am 2. Januar auf Twitter mitteilte:

Happy 2019 all, and to those who bought our good - VERY good surprise 'special' on New Year's Day, yes - we made a mistake but we look forward to welcoming you on board with your ticket issued. Hope this will make your 2019 'special' too!.#promisemadepromisekept #lessonlearnt— Cathay Pacific (@cathaypacific) January 2, 2019

«Ein frohes 2019 allerseits! An diejenigen, die unser gutes, SEHR gutes Überraschungsspecial gebucht haben, ja – wir haben einen Fehler gemacht, aber wir freuen uns, Sie mit Ihrem gebuchten Ticket an Bord zu begrüßen. Wir hoffen, das macht Ihr 2019 zu etwas Besonderem!»

Wie viele Tickets fälschlicherweise zu Economy-Preisen verkauft wurden, teilte das Unternehmen nicht mit. Die «South China Morning Post» schätzt die Verluste auf mehrere Millionen. Damit endet ein schwieriges Jahr für Cathay Pacific. Erst im Oktober meldete die Hongkonger Airline einen Hackerangriff auf ihr System, das Daten von bis zu 9,4 Millionen Passagieren enthält.

(L'essentiel/hüt)