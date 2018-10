Authentisch, aber ohne Kulturschock

Das Hotelbewertungsportal Holidaycheck hat 18- bis 35-Jährige, die sogenannten Millenials, zu ihren Reisegewohnheiten befragt. Das sind die acht wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie:

1. Flexibiliät und Selbstbestimmtheit

Millenials möchten ihr Reiseziel selbstbestimmt entdecken und tun, worauf sie gerade Lust haben. In den Ferien wollen sie nicht auf andere Rücksicht nehmen oder sich anpassen müssen. «All-inclusive-Ferien», bei denen man jede Mahlzeit im Hotel einnimmt oder sich an Poolzeiten halten muss, sind daher den meisten ein Graus. Die 18- bis 35-Jährigen stellen ihr Programm lieber individuell zusammen und haben auch kein Problem damit, wenn mal etwas nicht nach Plan läuft. Lieber nehmen sie etwas Nervenkitzel in Kauf, als zu tun, was alle tun.

2. Ungewöhnliche Reiseziele

Riga statt Barcelona, Oman statt Thailand: Jungen Reisenden ist es wichtig, keine 0815-Destination zu wählen. «Einen Ort zu entdecken, wo andere noch nicht waren, sorgt für Anerkennung und Bewunderung seitens Dritter», kommentiert Zukunftsforscher Prof. Dr. Reinhardt die Ergebnisse.

3. Kulturschock vermeiden

Die Destination soll zwar ungewöhnlich sein, aber doch nicht zu exotisch. Als «flexible Entdecker» möchten sie ein authentisches Reiseerlebnis, aber ohne Kulturschock. Sie bevorzugen Kontakte mit Einheimischen «auf gleicher Wellenlänge».

4. Instagram-Tauglichkeit

Die Vorzeigbarkeit der Unterkunft oder des Erlebten im Allgemeinen spielt eine zentrale Rolle. Das hübsch angerichtete Frühstück oder die Aussicht vom Hotelzimmer: Millenials protokollieren ihre Ferien in den sozialen Medien meist im Stundentakt. Die Instagram-Tauglichkeit wird daher immer wichtiger bei der Wahl des Reiseziels, was schon viele Anbieter erkannt haben und gezielt damit werben.

5. Wahl der Unterkunft

Für Millenials beginnt das Erfahren des Reiseziels bereits mit der Unterkunft. Sie bevorzugen eher kleine Hotels, die das landestypische Flair vermitteln und authentisch sind. Aus diesem Grund sind auch Airbnbs bei dieser Altersgruppe beliebt: In der eigenen Wohnung fühlt man sich ein bisschen wie ein Einheimischer.

6. Umweltbewusstsein

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema für die Generation Y, viele legen Wert auf ökologisch vertretbare Ferien. So ziehen sie innerhalb Europas vermehrt den Zug in Betracht als Alternative zum Fliegen, lehnen All-inclusive-Buffets wegen der vielen Essensreste ab oder sammeln auf der Wanderung oder am Strand Abfall ein.

7. Die Reisepartner

Besonders die Jüngeren unter den Befragten reisen bevorzugt in Freundesgruppen statt allein mit dem Partner. Auch aus diesem Grund werden Ferienwohnungen einem Hotel vorgezogen, da sie mehr Freiraum und Privatsphäre bieten.

8. Ablehnung von Pauschalreisen

Mit einer «Paketreise», bei der alle Leistungen bereits im Voraus organisiert sind, verbinden Millenials negative Assoziationen wie «Fremdbestimmung», «Maßenabfertigung» und «Bettenburgen». Die Reiseform eigne sich speziell «für faule Leute», die «nicht willens oder nicht fähig» seien, sich selbst zu informieren und eigenständig zu organisieren, werden sie in der Studie zitiert.

Bist du selber zwischen 18 und 35 Jahre alt und kannst die Ergebnisse bestätigen? Oder wie reist du am liebsten? Erzähle in einem Kommentar von deinen Erfahrungen!

(L'essentiel/hüt)