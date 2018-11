Woran erinnert euch dieses Hochhaus?

Direkt neben dem Gherkin (englisch für Gewürzgurke), einem bekannten Gebäude in London, soll bis 2025 ein 305 Meter hohes neues Hochhaus entstehen. Das Gebäude, das «The Tulip» heißen soll, wird vom Architekturbüro Foster + Partners entworfen.

Baugesuch eingereicht

Die Pläne für das Hochhaus, das das höchste in ganz London wäre, wurden dieses Jahr eingereicht. Sollte eine Baubewilligung erteilt werden, würde der Bau 2020 starten und das Haus planmäßig 2025 fertig sein.

Besucher im The Tulip könnten die fantastische Aussicht nicht nur von der Aussichtsplattform, der Bar und dem Restaurant bewundern, sondern auch von einer Art Gondel, die sich an der Außenfassade befindet.

Form umstritten

The Tulip heißt das Gebäude wegen seiner Form: Es soll an eine Tulpe erinnern, mit einem sehr schlanken Stil. Auf Twitter und in anderen sozialen Netzwerken sehen die User aber etwas ganz anderes. Sie ahnen es: Die Struktur erinnert entfernt an das männliche Geschlechtsteil.

Erecting an enormous dick in the centre of the City will be a fitting tribute to our former Mayor - I propose calling it "Boris Tower" #tulip pic.twitter.com/0Ai3J4U1XX— Otto English (@Otto_English) 19. November 2018

Das ist aber nicht alles: Weitere User fühlen sich an Tampons erinnert – oder gleich an Sexspielzeug.

London is to have its own giant tampon- oops sorry #Tulip https://t.co/JGssBODnZq— Briar (@brikes) 20. November 2018

Lernzentrum

Bei den Penis-Analogien hilft die Beschreibung des Turms nicht wirklich, wird doch der Teil unter der Aussichtsplattform auch noch als «Schaft» bezeichnet. So oder so: The Tulip soll für alle Londoner sein – auch für die kleinsten. Es wird ein Lernzentrum geben, das für die Schulen in London gratis ist.

Außerdem: Das Gebäude soll möglichst grün werden. The Tulip würde selbst Strom generieren, und die Architekten haben viel Grün geplant: Neben einem kleinen Park wird es auch diverse Wandgärten geben.

(L'essentiel)