Hier kannst du im Jumbo-​​Cockpit übernachten

Seit 2009 können Gäste am Flughafen Arlanda in Stockholm in einem echten, umgebauten Jumbo-Jet übernachten – am Boden. Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen gebrauchten Jumbo-Jet Modell 747-212B aus dem Jahr 1976. Zuletzt wurde es von einer schwedischen Fluggesellschaft betrieben, die 2002 in Konkurs ging. Es wurde ursprünglich für Singapore Airlines gebaut und später bei der legendären Pan Am eingesetzt.

Im Januar 2008 wurde in einer ersten Umbau-Phase mit dem Abbau der alten Innenausstattung, neuem Anstrich und neuer Dekoration der Zimmer begonnen. 450 Sitze werden herausgenommen und das Flugzeug vollständig desinfiziert. Das Hotel unterliegt den gleichen gesetzlichen Anforderungen wie jedes Haus was Klimatisierung und Isolierung betrifft. Es entspricht allen gängigen Energiestandards. Die Beheizung erfolgt mit einem Luft-Luft-Inverter.

Von der Suite bis zum Schlafraum

Der Jet verfügt über verschiedene Zimmerkategorien, die online gebucht werden können. Von Suiten über Standardzimmer bis hin zu Schlafräumen, wo man lediglich für das Bett bezahlt. Insgesamt 33 Zimmer können in der Boeing belegt werden. Einige Zimmer verfügen über ein eigenes WC und Dusche, ansonsten Zugang zu separaten Gemeinschaftsduschen und -WCs. Das Highlight ist eine Luxussuite im umgebauten Cockpit mit Panoramablick auf den Flughafen.

Praktisch: Die Nacht vor Abflug dort übernachten, denn das Flugzeug ist nur wenige Minuten von den Check-in-Schaltern in Arlanda entfernt. Perfekt für alle, die einen frühen Flug erwischen und nicht vor Sonnenaufgang aufstehen möchten, um rechtzeitig zum Flughafen zu gelangen.

Der Aviation-Youtuber Nonstop Dan hat einen gesamten Youtube-Beitrag über das etwas andere Flughafen-Hotel veröffentlicht.

(L'essentiel/sp)