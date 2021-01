Stewardess warnt vor diesem Getränk im Flugzeug

Die US-Amerikanerin Kat Kamalani ist 30 Jahre alt und Flugbegleiterin. Auf TikTok gibt die Stewardess regelmäßig Tipps und Geheimnisse über Flugzeuge und offenbart dabei durchaus auch das eine oder andere Geheimnis. In ihrem neuesten Video verrät die Flugbegleiterin etwa, welche Getränke man im Flugzeug eher nicht konsumieren sollte.

«Trinken Sie während eines Fluges niemals Getränke, die sich nicht in einer Dose oder Flasche befinden», warnt Kamalani in dem Clip. Der Grund dafür sei, dass «die Wassertanks, in denen das Wasser erwärmt wird, niemals gereinigt oder desinfiziert werden.»

« Es ist einfach widerlich »

Passagiere werden daher auch niemals eine Stewardess dabei sehen, «die während eines Fluges Tee oder Kaffee trinkt», erklärt die 30-Jährige weiter. «Es ist einfach widerlich». Laut Kamalani werde der Wassertank nur dann gereinigt, wenn er kaputt ist, «sonst aber nicht».

Mütter, die ihr Baby im Flieger füttern möchten, sollten Wasser in einer Flasche bestellen und nach dem Mischen mit dem Pulver die Milch erhitzen, indem sie diese in einen Beutel mit warmen Wasser legen.

Ihre Follower finden die Tipps jedenfalls mehr als nützlich und sind für die Ratschläge dankbar. Einige User können aber nicht wirklich verstehen, warum die Flugbegleiterin den Wassertank nicht einfach selbst reinigt oder die Passagiere während einer Reise darauf aufmerksam macht.

(L'essentiel/wil)