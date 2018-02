Schöne Grüsse von der «Drecksloch»-​​Insel

Während einer Sitzung im Oval Office soll US-Präsident Donald Trump Haiti, El Salvador und afrikanische Länder als «Shitholes», also frei übersetzt als Dreckslöcher, bezeichnet haben. Die betroffenen Staaten reagierten umgehend und forderten eine Entschuldigung.

Parallel dazu nutzten einige Werbefachleute die Gunst der Stunde und münzten Trumps unflätige Bemerkungen in knackige Slogans um. In Anlehnung an die US-Flagge schrieb zum Beispiel das sambische Verkehrsbüro: «Besuchen Sie das Drecksloch Sambia, wo die einzigen Sterne und Streifen, die Sie sehen, am Himmel und auf Zebras sind.»

«Botswana ist ein Wasserloch-Land», hieß es derweil aus dem für seinen Artenreichtum bekannten Land im Süden Afrikas. Dort nutzte man die Aufmerksamkeit mit dem Hashtag #mywaterholecountry gleich für eine kleine Social-Media-Kampagne.

BOTSWANA is a waterhole country. Images by visitors. #MyWaterholecountry pic.twitter.com/JeouSIkMzg— Botswana Government (@BWGovernment) January 13, 2018

Auch Airbnb-CEO Brian Chesky reagierte sofort auf Trumps Kommentar und pries diverse Traum-Unterkünfte in den vermeintlichen «Dreckslöchern» an.

Another magical place to stay in the beautiful country of Ghana https://t.co/ouKDH8jx5q pic.twitter.com/sjQyvWJDNL— Brian Chesky (@bchesky) January 12, 2018

In Haiti rief derweil Agenturinhaber Fabien Dodard eine Crowdfunding-Aktion ins Leben, um in Washington D.C. Plakate aufzuhängen, die die Schönheit seines Heimatlandes aufzeigen. Die Slogans dazu lauten: «Im Drecksloch-Land scheint immer die Sonne», «Unsere Drecksloch-Leute werden dich rühren» oder «Ein majestätisches Drecksloch wartet auf deinen Besuch».

Trumps Aussagen waren rufschädigend

So sehr verschiedene Bestrebungen darauf abzielen, Trumps Beleidigungen etwas Positives abzugewinnen: Manche Politiker gehen davon aus, dass der Imageschaden unvermeidbar ist. «Ich muss ehrlich sagen, dass diese Kommentare unserer Tourismusindustrie nicht geholfen haben», sagt der haitianische Präsident Jovenel Moise gegenüber ABC News. «Wir Haitianer sind stolz und arbeiten auf eine bessere Zukunft hin.» Der karibische Inselstaat ist gebeutelt von Naturkatastrophen, Armut und Kriminalität. Auch das EDA rät von Reisen in das Land ab.

In den Tourismus werden trotzdem große Hoffnungen gesetzt: In den letzten Jahren entstanden über 2000 neue Hotelzimmer. Erst im Dezember wurde ein neues Spa-Resort im Luxusbereich eröffnet. «Wir möchten die aktuelle Aufmerksamkeit nutzen, um zu zeigen, dass an Haiti nicht alles negativ ist», so Moise.

(L'essentiel/sei)