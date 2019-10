Europa-​​Park eröffnet seine Indoor-​​Wasserwelt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Europa-Park hat in einer 32.600 Quadratmeter großen Halle seine Indoor-Wasserwelt «Rulantica» in Betrieb genommen. Insgesamt können sich die Besuchern dort auf 17 spannende Rutschen wagen. Auf den Freifall-Rutschen «Dugdrob» und «Vildfål» erreichen Mutige nach einem Falltürstart eine Geschwindigkeit von bis zu 50 Kilometer pro Stunde. Die insgesamt 110 Meter langen Rutschen versprechen also eine äußerst rasante und adrenalingeladene Rutschpartie aus 20 Metern Höhe.

Insgesamt dürfen sich die Besucher in «Rulantica» auf eine einzigartige nordische Anmutung, neun thematisierte Bereiche mit 25 Wasserattraktionen, darunter ein riesiges Wellenbad und ein beheizter Außenbereich, freuen. Der Eintritt in die Wasserwelt ist in der Regel nur nach vorherigem Online-Ticketkauf möglich.

Im Park selbst startet außerdem die Wintersaison zahlreichen speziellen Attraktionen und hochkarätigem Showprogramm. Auf dem mittelalterlichen Christkindlmarkt wird reichlich Glühwein oder Fruchtpunsch serviert.

(Thomas Holzer/L'essentiel)