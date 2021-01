Hier kostet eine Nacht 77.000 Dollar

Eine eigene Hotelresort-Insel gehört auf den Malediven ja eigentlich schon zum guten Ton. Wer richtig luxuriös im indischen Ozean entspannen will, sucht sich dann die Inseln der internationalen Luxus-Hotelketten heraus, die sich oft nur mit Yacht- oder Wasserflugzeug-Transfer erreichen lassen. Mitte 2019 hat die Hotelkette Waldorf Astoria ein solches Resort im Inselparadies eröffnet, mit allen nur erdenklichen Annehmlichkeiten.

Aber manchmal ist eine private Luxus-Resortinsel für die Reichen und Schönen wohl noch nicht genug. Deswegen hat die Hotelkette nun noch eine angrenzende Insel zum «The Private Island» umgebaut, wie unter anderem der Reiseblog Onemileatatime berichtet. Auf rund 32.000 Quadratmetern befinden sich drei Villen, in denen insgesamt bis zu 24 Gästen übernachten können. Sämtliche Mahlzeiten werden vom Personal auf Wunsch in den Villen serviert, alternativ gibt es auch noch einen großen Essbereich oder die Möglichkeit jederzeit im Speedboot zur Hauptinsel gefahren zu werden, wo zehn Restaurants zur Auswahl stehen. Natürlich gibt es auch einen privaten Pool- und Spa-Bereich, sowie ein Fitness-Studio und einen Yoga-Pavilion.

Wer nun schon den nächsten Urlaub plant, sollte sich vielleicht noch mit den Preisen beschäftigen. Waldorf Astoria verlangt für die günstigste Übernachtungs-Variante auf «The Private Island» rund 77.000 US-Dollar pro Nacht zuzüglich Steuern und Servicegebühren. Wer also mal eine Woche vom gewöhnlichen Luxus-Reisenden-Volk getrennt auf der Luxusinsel der Luxusinsel die Seele baumeln lassen will, muss mit mindestens 665.000 US-Dollarn rechnen. Inklusive Flügen, Transfer, Verpflegung und Spa-Luxus geht es dann schnell in den siebenstelligen Bereich. Vielleicht reicht ja dann doch die normale Luxus-Insel...

(dm/L'essentiel)