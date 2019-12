Das ideale Reiseziel für dein Sternzeichen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Steinbock (22. Dezember–20. Januar)

Jupiter läuft 2020 durch das Sternzeichen Steinbock und sorgt für ordentlich Glück auf Reisen. Daher eignen sich anspruchsvolle Reiseziele oder sportliche Ferien besonders gut. Als bodenständiges Erdzeichen interessiert sich der Steinbock außerdem sehr für nachhaltiges Reisen. Wie wäre es daher im neuen Jahr einmal mit einer ausgedehnten Reise in die Berge? Die Alpen in der Schweiz bieten für jeden Reisegeschmack ein passendes Ziel.

Wassermann (21. Januar–19. Februar)

2020 kommt der Wassermann durch Mars und Venus schnell in Stimmung auf Reisen und das heißt: Abwechslung ist gefragt! Wassermänner bevorzugen Orte, die aktuell besonders im Trend liegen und den Zeitgeist widerspiegeln. Perfekt dafür: die irische Stadt Galway. Sie ist, neben dem kroatischen Rijeka, europäische Kulturhauptstadt des Jahres 2020. Unzählige Pubs, coole Livemusik und das berühmte Guinness-Bier bilden die perfekte Grundlage für die von der Stadt angekündigte einjährige Dauerparty und das ideale Ziel für den lebensfrohen und kontaktfreudigen Wassermann.

Fische (20. Februar–20. März)

Mit Neptun an der Seite zieht es Fische auch 2020 stark in Richtung Strand. Der Grund dafür: Wasser dient dem Sternzeichen als wichtige Energiequelle. Und wo könnte man besser Energie tanken und gleichzeitig exotische Eindrücke sammeln als auf den Philippinen? Über 7000 Inseln mit malerischen Stränden lassen das Auge schweifen und die Seele baumeln. Eine dieser Trauminseln ist Bohol. Die Insel eignet sich gleichermaßen für entspannte Strandtage und ereignisreiche Ausflüge in den Dschungel oder auf die benachbarten Inseln.

Widder (21. März–20. April)

Ab Ende Juni läuft der Powerplanet Mars durch das Sternzeichen und verleiht den Widdern eine Extraportion Schwung. Aus diesem Grund sind sie noch mehr als sonst auf der Suche nach Bewegung und neuen Eindrücken. Die karibischen Inseln beeindrucken nicht nur mit ihrer exotischen Natur, sondern auch durch ihre ganzjährig warmen Temperaturen, die für das Feuerzeichen Widder besonders wichtig sind. Mit seinem großen Sportangebot wie Tauchen, Kiten oder Segeln ist das farbenfrohe Kuba die richtige Insel für alle, die Action lieben. Aber auch Kultur und Natur kommen auf der Insel nicht zu kurz.

Stier (21. April–20. Mai)

Den Stieren verleiht Glücksplanet Jupiter im Jahr 2020 optimale Reisesterne und weckt die Entdeckerfreude des Sternzeichens. Stiere lieben Natur, Tiere und Ursprünglichkeit. Ein Reiseziel, das sie daher unbedingt ausprobieren sollten, ist Namibia. Das Land an der Südwestküste Afrikas beeindruckt durch unberührte Natur und eine große Wildtierpopulation.

Zwilling (21. Mai–21. Juni)

Mit Venus von Anfang April bis Anfang August in ihrem Zeichen sind Zwillinge heiße Favoriten für einen aufregenden Ferienflirt. Aber auch die Chancen, dass sie sich in ein besonderes Land verlieben, sind hoch. Zwillinge fühlen sich von quirligen und trendigen Metropolen stark angezogen. Die Megacity Shanghai in China wirkt mit ihrer beeindruckenden Skyline und dem nächtlichen Lichtspektakel geradezu magisch auf das Sternzeichen. Dort pulsiert das Leben und es gibt viel zu sehen – ein ideales Reiseziel für den beweglichen und offenen Zwilling.

Krebs (22. Juni–22. Juli)

Krebse sollten bei ihrer Ferienplanung ein besonderes Augenmerk auf Achtsamkeit und Erholung legen. Einflüsse von Jupiter und Saturn empfehlen 2020, auch auf Reisen für mehr Entspannung und Entschleunigung zu sorgen. Ideal sind daher Reiseziele in Europa, die sich mit dem Auto oder mit dem Zug erreichen lassen. Krebse identifizieren sich sehr mit der italienischen Lebensart. Ein passendes Reiseziel wäre die gemütliche, mittelalterliche Stadt Montalcino. Sie liegt auf einem Hügel in der toskanischen Provinz Siena, Weinberge und Olivenbäume prägen das Landschaftsbild und dank der fruchtbaren Böden und hervorragenden Klimabedingungen ist der Weinbau das Markenzeichen der Stadt. Spitzenweine wie der Brunello di Montalcino können in einer der Kellereien probiert werden.

Löwe (23. Juli–23. August)

Löwen sind 2020 auf der Suche nach einem besonderen Reiseerlebnis. Ab Ende Juni verleiht Mars dem Sternzeichen große Energie und Ausdauer – ideal für ein Fernreiseziel wie Indien. Das Land der Gegensätze zieht den Löwen rasch in seinen Bann: Atemberaubende Paläste und unberührte Naturlandschaften, Traumstrände und schwindelerregend hohe Berge, Spiritualität und Luxus, jahrtausendealte Kultur und moderne IT-Industrie prägen gleichermaßen das faszinierende Land.

Jungfrau (24. August–23. September)

Jungfrauen werden 2020 stark vom Element Erde beeinflusst und haben daher keine große Lust auf Fernreisen. Zudem setzt sich das Sternzeichen stark mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander. Warum also im nächsten Jahr nicht Urlaub in unserem Nachbarland Frankreich machen? (Im Bild: Lyon)

Waage (24. September–23. Oktober)

Besondere Inspiration bekommen Waagen 2020 durch ihren persönlichen Planeten Venus. Dieser macht von Anfang April bis August Lust auf Ferien, Kunst und Kultur. Daher bevorzugen Waagen Reiseziele, die nicht nur Natur bieten, sondern auch kulturelle Events, leckere Restaurants und Shoppingmöglichkeiten. Das österreichische Salzburg bietet im Jahr 2020 zum 100-jährigen Jubiläum der Salzburger Festspiele Sonderausstellungen, Konzerte, Theaterstücke, Lesungen, Mozart-Matineen und vieles mehr.

Skorpion (24. Oktober–22. November)

Skorpione sind 2020 auf der Suche nach einem Reiseziel, das ihnen genügend Ruhe zur Erholung und zur Rückbesinnung auf sich selbst ermöglicht. Ideal abschalten lässt es sich zum Beispiel in Südschweden. Rund um die Seen, bei langen Wanderungen, Bootstouren und beim Fischen fällt der Alltagsstress wie von selbst ab. Besonders im August und September läuft die Venus für den Skorpion optimal und sorgt für erholsame Ferien.

Schütze (23. November–21. Dezember)

Der Schütze ist tief in seinem Inneren ein Abenteurer, der es liebt, Neues zu entdecken. Von März bis Juli 2020 verleiht Saturn dem Schützen jedoch zusätzlich mehr Tiefgang. Ibiza ist nicht nur eine Party-Insel, sondern steckt zugleich voller Mythen und positiver Energie. Dort trifft der Schütze gleichgesinnte Menschen, die seinen Wunsch nach Freiheit teilen. Wer nach einem ausgedehnten Strandtag, einer Tour zu Ibizas Stonehenge, dem «Time and Space», oder einem Besuch der geheimen Türen von Cala Llentia am Abend noch Lust auf Highlife hat, dem bietet Ibiza alles, was das Herz begehrt.

(L'essentiel/hüt)