Luxemburger wünschen sich sichere Ferien

Mit der Angst vor dem Corona-Virus und den vielen Beschränkungen und Maßnahmen, die es mit sich brachte, ist die Hoffnungen auf unbeschwertes Reisen seit fast einem Jahr zunichte gemacht worden. Das Virus veränderte nicht nur unseren Alltag, sondern hat auch unsere Art zu reisen beeinflusst.

«Die Auswahl an Urlaubsmöglichkeiten wurde für die Einwohner eingeschränkt», sagt Alain Krier, Leiter der Abteilung Research & Media Management bei Luxembourg for Tourism (LFT). Es gebe eine leichte Präferenz für lokale Ziele, die schnell mit dem Auto erreichbar sind, im Gegensatz zu Flugreisen. Zudem hätten sich einige neue Kriterien herauskristallisiert: Seit der Pandemie sei der Anspruch an Gesundheit und Sicherheit zu einem «Schlüsselfaktor» bei der Urlaubsplanung geworden, ebenso wie Aufenthalte mit «einfachen Stornierungsmöglichkeiten», stellt die Werbeagentur fest.

Natur und Flucht wertgeschätzt

In den letzten Monaten verzeichnet Luxemburg für Tourismus auch eine Tendenz für Naturaufenthalte, wobei sich viele auf Wanderungen, Ferienhäuser und Campingplätze eingeschossen haben. Bei den Belgiern und Niederländern ist das Großherzogtum besonders wegen seiner Natur sehr beliebt. Auch die Franzosen fänden das Land «zunehmend attraktiv», sagt Alain Krier.

Der Wunsch, dem Alltag zu entfliehen, ist nicht verschwunden. Bei Luxair zeigen die Trends, dass die Kunden aufgrund der instabilen Gesundheitssituation verstärkt zu Last-Minute-Buchungen greifen. Im Ausland fiele, laut des Unternehmens, die Wahl der Reisenden vor allem auf Spanien und Portugal.

Exotische Begierden

Während das Reisen für eine Weile ausfällt, haben die Luxemburger jedoch nicht vor, zu Hause zu bleiben. Tatsächlich kann sich Alain Krier vorstellen, dass die Nachfrage in vollem Umfang zurückkehren wird, sobald die Beschränkungen aufgehoben sind und «sich die Situation, was Impfungen und Tests angeht, verbessert hat». Exotische Ziele wie die Kanarischen Inseln, die Kapverden, Ägypten und Dubai gehören zu den beliebtesten Zielen bei Luxair, im April.

Auch der lokale Tourismus soll nach Angaben von Luxembourg for Tourism anziehen. Nach Umfragen der Promotion-Agentur verzeichnen 20 Prozent bei rund 60 Hotels der luxemburgischen Betriebe bereits jetzt einen Anstieg der Buchungen für das späte Frühjahr und den Sommer 2021. «Insgesamt hoffen 40 Prozent der Hoteliers bis Ende 2021 auf einen Aufschwung. Aber dieser kommt wahrscheinlich für etwa die Hälfte von ihnen erst im Jahr 2022.»

(mm/L'essentiel)