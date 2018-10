Luxus-​​Penthouse wird nur zum Influencen vermietet

Artikel per Mail weiterempfehlen

Für fast 15.000 Euro Monatsmiete hat die Penthouse-Wohnung im exklusiven Soho-Quartier in Manhattan einiges zu bieten. Mit insgesamt 223 Quadratmetern durchdachtem Wohnkonzept und modernster Einrichtung ist sie ein New Yorker Prachtstück. Doch zum Wohnen wurde das Penthouse nicht errichtet.

Village Marketing, eine Agentur, die speziell auf Influencing ausgerichtet ist, hat die Wohnung im August als «Fotostudio» eröffnet. Social-Media-Persönlichkeiten können die Luxus-Wohnung nutzen, um das perfekte Bild zu schießen – alles für die Likes.

Alles für den perfekten Hintergrund

Vickie Segar (35), die Erfinderin des Marketing-Konzepts, erklärt gegenüber der «New York Times», dass ihr die Idee für eine auf Social Media zugeschnittene Wohnung gekommen sei, nachdem sie festgestellt hatte, dass viele Influencer – besonders im teuren New York – in ihren kleinen Wohnungen nicht die Fotos schießen können, die sie bräuchten. Manche würden sogar extra Hotelzimmer für Shootings buchen oder in Möbelhäusern heimlich das richtige Ambiente für ihr Fotos suchen.

Die Wohnung biete deshalb eine Lösung, mit der die Fassade der idealisierten Darstellung des täglichen Lebens aufrechterhalten werden könne. Eingerichtet wurde das Insta-Penthouse von Designer-Möbel-Unternehmen Wayfair. Das Schmuckstück werde für Events auch an verschiedene Brands vermietet – damit es für Influencer-Fotoshootings kostenlos bleiben könne, so Segars Plan.

Im Video oben siehst du, wie das Penthouse aussieht und welche Influencer schon ein Bild darin geschossen haben.

(L'essentiel/don)