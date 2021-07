Insel Bali macht wegen Corona wieder dicht

Kaum geöffnet, schon wieder zu: In Indonesien hat sich die epidemiologische Lage nach einer kurzen Beruhigung wieder verschlechtert. Die Hauptinsel Java wurde größtenteils von der Regierung dichtgemacht. Nun werden auch auf der Touristeninsel Bali strengere Maßnahmen erlassen.

Laut Indonesiens Präsident Joko Widodo gelten die Einschränkungen voraussichtlich vom 3. bis 20. Juli. Bis dann müssen Schulen und Einkaufszentren schließen, essen im Restaurant ist verboten und Unternehmen müssen 75 Prozent ihrer Belegschaft ins Homeoffice schicken.

Rotes Kreuz warnt vor Kollaps des Gesundheitssystems

Diese Woche hatte das Rote Kreuz vor einem Kollaps des Gesundheitssystems in dem Inselstaat gewarnt. So hatte Indonesien in den letzten Tagen Rekordwerte von über 20.000 Neuinfektionen verzeichnet.

Jan Gelfand, Leiter der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) in Indonesien, sagt, dem Land mit über 270 Millionen Einwohnern drohe eine Corona-Katastrophe. Nach Angaben des lokalen Ärzteverbandes auf Java ist das Gesundheitssystem völlig überlastet. Man habe bereits Patienten abweisen müssen.

Indonesien ist das viertbevölkerungsreichste Land der Welt. Es zählt seit Ausbruch der Pandemie 2,2 Millionen Corona-Infektionen. 58.000 Menschen sind an den Folgen des Virus gestorben.

