Ab Donnerstag kannst du wieder nach Phuket reisen

Thailand war eines der ersten Länder außerhalb Chinas, in denen ein Corona-Fall registriert wurde. Seither war das beliebte Ferienziel mehrheitlich geschlossen für ausländische Touristen. Das ändert sich nun: Wer vollständig geimpft ist, darf ab Donnerstag, dem 1. Juli, wieder einreisen. Allerdings gilt dies nur für die Insel Phuket. Die thailändischen Behörden haben das Gebiet zum Modellversuch auserkoren. Vor Ort seien jedoch nach wie vor die Corona-Regeln einzuhalten.

In den vergangenen Tagen sind die Corona-Zahlen in Thailand weiter gestiegen. Die Behörden meldeten am Montag 5406 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Nur im Mai wurden bislang an zwei Tagen höhere Zahlen verzeichnet. «Die Fallzahlen in Thailand steigen jetzt schneller als in jedem europäischen Land außer Großbritannien», schrieb die Zeitung «Bangkok Post» am Montag.

Thailand kam bisher relativ glimpflich durch die Pandemie

Die Einschränkungen in der Hauptstadt Bangkok und fünf weiteren Provinzen wurden in den vergangenen Tagen erneut verschärft. Das Essen in Restaurants wurde wieder verboten, nur noch Speisen zur Mitnahme oder Lieferung sind erlaubt. Einkaufszentren müssen um 21 Uhr schließen, Treffen werden auf maximal 20 Personen begrenzt. Die Maßnahmen sollen zunächst für 30 Tage gelten.

Das südostasiatische Land galt lange als Vorzeigestaat in der Bekämpfung der Pandemie, erlebt aber seit April seine bisher schwerste Welle. Insgesamt wurden bislang fast 250’000 Fälle bestätigt. Mehr als 1900 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.

(L'essentiel/DPA/pme)