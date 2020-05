Würdest du gern so abgelegen wohnen?

Manchmal hat man die Welt satt, kann die Menschenmassen nicht mehr sehen. Normalerweise ist man entweder im öffentlichen Verkehr eingequetscht, hat im Großraumbüro kein bisschen Privatsphäre und dann wieder einen Stehplatz im Bus. Kaum öffnen nach dem Lockdown die Baumärkte, stehen hunderte von Menschen dicht gedrängt bereit, in den meisten Läden muss man zum Reinkommen oder Bezahlen anstehen.

Manche reden von Dichtestress, andere haben einfach die Nase voll vom ständigen Menschenkontakt. Doch was kann man dagegen tun? Ab in die Ferien? Hilft leider wenig: Auslandreisen sind grad keine Option und sogar wenn: An den beliebten Ferienzielen häufen sich die Menschenmassen genauso wie zu Hause. Da wünscht man sich doch ganz, ganz weit weg, an irgendeinen Ort, wo kein anderer oder nur ganz wenige hinkommen.

Ein Traum, der sich für die wenigsten erfüllt. Aber es gibt solche stillen Plätzchen: In unserer Bildstrecke zeigen wir dir die einsamsten Häuser der Welt, in denen es mit der Selbstisolierung sicher gut klappt.

(L'essentiel/mst)