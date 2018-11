Diese Cocktail-​​Bars muss man gesehen haben

In diesen Edel-Lokalen bleibt Cocktail-Freunden kein Wunsch verwehrt: In London wurde am Mittwoch bereits zum zehnten Mal der «The World's Best Bar Award» vergeben. Insgesamt 50 Bars, vorwiegend aus den USA und Großbritannien, schafften es in die Endauswahl.

Insgesamt sind Lokale aus 26 Städten und 20 Ländern in der Rangliste vertreten. Wer es in die Top Ten geschafft hat, lesen Sie in der Diashow (die vollständige Liste gibt es hier).

In welcher Bar in Luxemburg schlagen Sie sich am liebsten die Nacht um die Ohren? Teilen Sie uns Ihren Favoriten im Kommentarfeld mit.

(L'essentiel)