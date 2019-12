Die 10 besten Skigebiete Europas

In Europa locken über 3600 Skigebiete mit mehr als 37.000 Pistenkilometern, steilen Abfahrten und majestätischen Bergpanoramen. Bei einer so großen Auswahl an Skigebieten fällt es nicht leicht, das optimale Angebot herauszufiltern. Deshalb haben die Reiseexperten von Travelcircus anhand folgender Faktoren ein Ranking der zehn besten Skigebiete in Europa erstellt:

- Kosten

- Pistenlänge

- Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis eines Skipasses für einen Erwachsenen in Euro pro Pistenkilometer)

- Pistenrelation (bestes Verhältnis in Prozent aus leichten, mittleren und schweren Pisten des jeweiligen Skigebietes)

- Anzahl Skilifte pro Pistenkilometer

- Instagrammability (Anzahl der Beiträge mit dem Hashtag des Skigebiets).

