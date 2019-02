Wie politisch wird der Karneval?

Etwa 1,5 Millionen Besucher werden zum Karneval in der brasilianischen Metropole erwartet, um mit den 6,7 Millionen Einwohnern zu feiern. Das Highlight bilden jeweils der Karnevalssonntag und -montag, wenn die 14 besten Sambaschulen der Stadt gegeneinander antreten. Im Sambódromo, einer Tribünenstraße, schauen 80.000 Menschen zu, wie die talentierten Tänzerinnen und Tänzer vorbeiziehen. Jede Schule wählt ihr eigenes Thema und erzählt eine Geschichte – eine gigantische Openair-Oper.

Daten

Der diesjährige Karneval in Rio findet vom 1. bis 9. März statt. Rund 70 Sambaschulen messen sich während dieser Zeit im Sambadrom und stellen sich den den strengen Blicken der Jury. Am Aschermittwoch wird der Sieger gekürt. Mangueira hat den Titel schon mehrfach gewonnen und zählt zu den besten Sambaschulen der ersten Liga (Grupo Especial). Unterstützung



Politische Botschaften sind dabei – anders als bei vielen Fasnachtsumzügen in Europa – eher unüblich. «Beim Karneval geht es um Schönheit und Träume. Die Realität haben wir jeden Tag», sagte die Reiseleiterin Giônia Belmonte bei unserem Besuch im November. Sie muss es wissen als waschechte Carioca, wie sich die Bewohner Rios selbst nennen. Doch im vergangenen Jahr war der Karneval politisch wie selten. Die Tänzer der Schule Beija-Flor verkleideten sich als bewaffnete Gangster und korrupte Politiker – und gewannen damit den Wettbewerb.

Hommage an Bolsonaros Feindbild

Brasilien leidet seit Jahren unter hoher Kriminalität und Korruptionsskandalen, was den Weg geebnet hat für den neuen Präsidenten Jair Bolsonaro. Der umstrittene, rechtsradikale Ex-Offizier trat sein Amt Anfang Jahr an und gewann die Wahl unter anderem mit dem Versprechen, die Gesellschaft zu bewaffnen.

Die Parade von Mangueira, einer der berühmtesten und traditionsreichsten Sambaschulen Rios, trägt den Titel «Gutenachtgeschichten für Erwachsene» und wird eine Hommage an die im März 2018 ermordete Stadträtin Marielle Franco. Die schwarze, lesbische Politikerin setzte sich für die brasilianische LGBT-Community, für Schwarze und Frauen ein und prangerte immer wieder öffentlich die Brutalität von Polizei und Militär in den Favelas an. Der Mord an Franco – sie und ihr Fahrer wurden in ihrem Auto erschossen – ist bis heute ungeklärt, vermutet wird ein Racheakt der Polizei.

Das Fest der einfachen Leute

Ende November laufen die Vorbereitungen in der Sambaschule Mangueira bereits seit Monaten auf Hochtouren. So leicht und locker alles scheint, wenn die Welt eine Woche lang auf Rio schaut, so viel Arbeit steckt dahinter. Bruno Tenório, der Marketingleiter der Schule, erläutert den Ablauf: «Im Mai legen wir das Konzept fest, dann die Darbietungen und Prototypen der Kostüme. Im August bauen wir die Umzugswagen, im September nähen wir die Kostüme, im Oktober wird der offizielle Song gewählt, und jetzt sind wir gerade an den Skulpturen und der Dekoration.»

Eine Sambaschule ist übrigens kein Ort (wie die Bezeichnung vielleicht vermuten lässt), wo man lernt, Samba zu tanzen, vielmehr bereiten sich die Mitglieder das ganze Jahr über auf den Karneval vor. Die meisten bedeutenden Schulen befinden sich in den Favelas oder in deren Nähe. «Der Karneval ist ein Fest der einfachen Leute. Nicht die Reichen von Rio organisieren die größte Party der Welt, sondern die Bewohner der Favelas», sagt Giônia Belmonte. Die Siegerprämien gehen in die Entwicklung der jeweiligen Bezirke.

Video: Die Tänzerin Queila Mara der Sambaschule Mangueira gibt eine Kostprobe ihres Könnens.

