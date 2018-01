Hier ist es auch im Februar herrlich warm

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wenn hierzulande der Winter noch Einzug hält, herrscht in anderen Ländern gerade Hochsommer mit angenehmen Temperaturen jenseits der 25 Grad.

Ob Argentinien, Australien, Indien oder Neuseeland bleibt den Reisenden je nach Lust und Laune ganz alleine überlassen.

Im paradiesischen Neuseeland herrscht im Februar gerade Hochsommer – die ideale Zeit also, um das fantastische Land zu erkunden. Der beste Ort, um damit zu starten, ist der zentral auf der Nordinsel gelegene Lake Taupo. Nach dem Sightseeing können Sie sich einfach an den Strand legen und den friedlichen Wellen lauschen, während Sie den beeindruckenden neuseeländischen Sonnenuntergang über dem Wasser genießen.

Copacabana

Im brasilianischen Rio de Janeiro könnte man das ganze Jahr über Sommerurlaub machen, wird es hier doch kaum kühler als 25 Grad. Die beste Zeit, um die lateinamerikanische Stadt zu besichtigen, ist jedenfalls der Februar – wenn alles und jeder auf den berühmten Karneval von Rio eingestellt ist. Rio ist aber nicht nur dank des Karnevals einen Besuch wert. Naturliebhaber wagen hier eine Wanderung auf den Hausberg Zuckerhut und genießen die einmalige Aussicht von dort, während Wasserratten am Strand der berühmten Copacabana relaxen und Sonne und Energie für den Winter zuhause tanken.

Auf Temperaturen jenseits der 20 oder gar 30 Grad, dürfen sich Urlauber auch in Indien freuen. Hier kann man einige ungestörte Tage am Meer verbringen und dabei am weißen Sandstrand unter Kokospalmen relaxen, sich diversen Wassersportarten widmen oder die abgelegenen Buchten der Eilande der erkunden.

(L'essentiel/red)