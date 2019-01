Eine Weltreise in der Luxexpo The Box

«Ideen mit Google zu finden ist einfach, also warum hat eine Messe wie Vakanz immer einen solchen Erfolg? Heute ist es wichtig, die Ideen zu sortieren und zu konkretisieren, damit sie Sinn machen. Hier liegt die Stärke von face-to-face», startete Morgan Gromy, CEO von Luxexpo The Box, diesen Freitag in seine Rede, als er die Veranstaltung eröffnete, die dort bis zu diesem Sonntag stattfinden wird.

Mehr als 200 Aussteller laden vor Ort zu einer echten Weltreise ein. Verkostungen von kulinarischen Spezialitäten, traditionelle Kleidung und exotische Dekorationen, aber vor allem viele Aktionen an den Ständen locken schon am ersten Tag zahlreiche Gäste an. So auch die Freundinnen Tamara (31) und Eleonore (28) aus Luxemburg-Stadt, die noch auf der Suche nach Inspirationen für ihr Urlaubsziel sind: «Das Thema ist Sonne, Meer und das Entdecken schöner Dinge. Und es wird entweder eine Kreuzfahrt mit schönen Stränden oder Bali sein, für ein wenig mehr Abenteuer», sagen die beiden jungen Frauen. Und was das Budget betrifft, «wir haben noch nicht darüber gesprochen, aber wir sollten es tun», lächeln sie. «Wir haben gute Jobs, damit wir Spaß haben...»

«Der Luxemburger mag maßgeschneiderte High-End-Reisen»

Für Celine und Lex (26, 25) ist das eingeplante Budget ebenfalls sehr ordentlich. «5000 bis 6000 Euro für zwei Wochen» will sich das Paar den ersten Urlaub kosten lassen und das Ziel bereits gefunden: die Ostküste der Vereinigten Staaten. «Weil es eine völlig andere Welt und Kultur ist, ist es extrem», kommentiert Lex, der bereits auf in Amerika studiert hat.

Für Reiseveranstalter wie LuxairTours, der an diesem Wochenende mit 150 Mitarbeitern auf dem Kirchberg potenzielle Kunden begrüßt, ist die Veranstaltung von entscheidender Bedeutung. «Im Vergleich zum Vorjahr ist unsere Stand-Fläche von 1750 auf 2100 Quadratmeter gestiegen. Dies ist unsere wichtigste Messe in der Großregion», sagt Joe Schroeder, Leiter der Kommunikation der Luxair-Gruppe. Andere Unternehmen, wie itravel, machen erste Schritte auf der Messe. «Der Luxemburger Reisende mag maßgeschneiderte High-End-Reisen, eine Nische, die wächst und auf die wir spezialisiert sind», erklärt Axel Schmiegelow, CEO der Gruppe. Und da das Abenteuer auch manchmal in der Nachbarschaft stattfinden kann, hebt der Visit Luxembourg-Stand im Herzen der Ausstellung auch nochmal alle nationalen Sehenswürdigkeiten hervor.

