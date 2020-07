Mallorca führt Maskenpflicht ein

Auf den Baleareninseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera werden ab Montag alle Menschen in der Öffentlichkeit Mund-Nasen-Schutzmasken tragen. Die Regierung will die Details noch ausarbeiten, doch bereits jetzt sind einige Ausnahmen bekannt: Pools und Strände sowie Bars, Cafes und Restaurants. Für private Treffen wird eine Obergrenze von 70 Personen im Freien und 30 Personen in geschlossenen Räumen eingezogen.

Die Verschärfung kommt obwohl es in letzter Zeit keine Zunahme der Infektionszahlen gegeben hatte. Vielmehr wurde die Bevölkerung immer unvorsichtiger, weshalb sich die Regierung zum Handeln gezwungen sah. Verstöße sollen laut Medienberichten mit einer Strafe von 100 Euro geahndet werden.

(L'essentiel/red)