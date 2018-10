Ein Australier mixt die besten Drinks der Welt

Artikel per Mail weiterempfehlen

An den von Diageo Reserve ausgerichteten World-Class-Bartender-Meisterschaften im Berliner E-Werk kam es am vergangenen Wochenende zum Gipfeltreffen der weltweiten Mixology-Szene. Auch an der Jubiläumsausgabe wurde der Bartender des Jahres gekürt, der fortan einen prestigeträchtigen Pokal auf seinen Tresen stellen darf.

Nach Hunderten von Challenges und unzähligen gemixten Drinks konnte sich der Australier Orlando Marzo mit seinen außergewöhnlichen Cocktail-Kreationen gegen 10.000 Barkeeper aus fünf Kontinenten durchsetzen. Angetreten ist in Berlin im viertägigen Finale am Schluss noch eine hochkarätige Auswahl von 56 Mixkünstlern.

«Unlikely Negroni» ist das Highlight

«Alle Finalisten haben auf höchstem Niveau performt, aber was Orlando Marzo gezeigt hat, war nochmals ein ganz anderes Level. Sein Zacapa-Aperitif ist einer der besten Cocktails, die ich je getrunken habe», so Lauren Mote von der Jury. Die Bar des Restaurants Lûmé in Melbourne, wo Orlando Marzo seine Drinks kredenzt, darf sich nun auf einen Ansturm von Mixology-Fans aus aller Welt gefasst machen.

Die World-Class-Bartender-Meisterschaft war nicht nur ein Get-together von Bar-Vollprofis – auch das Publikum kam auf seine Kosten und konnte lernen, den perfekten Drink zu mixen, oder die neusten Trends beobachten. Das Highlight aus einer Fülle von kreativen Drinks : Ein «Unlikely Negroni» aus Tequila, rotem Wermut, italienischem Bitter, Kokosnuss, Banane sowie Ananas-Essig und einer Salz-Chili-Tinktur.

