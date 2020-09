Mann isst drei Wochen lang Lakritz und stirbt

Entweder man hasst es oder man liebt es: Lakritz! Bei einem Mann aus den USA war offenbar Letzteres der Fall. Medienberichten zufolge soll der 54-Jährigen nämlich über drei Wochen lang 1,5 Packungen gegessen haben - und zwar jeden Tag. Doch der Mann starb.

In der Zeitschrift New England Journal of Medicine gibt es eine Falluntersuchung zu dem Todesfall. Der Kardiologe Neel Butala und sein Team vom Maßachusetts General HoKrankenhaus kommen zu dem Schluss, das Glycyrrhizin den Verstorbenen sein Leben kostete.

Der Wirkstoff sorgt für eine erhöhte Ausschüttung des Stresshormons Cortisol, das, «Bluthochdruck, Kaliummangel, metabolische Alkalose, tödliche Herzrhythmusstörungen und Nierenversagen verursachen kann». Bei Alkalose handelt es sich um einen erhöhten PH-Wert im Blut.

So viel Lakritz darf man täglich essen

Der Verstorbene hatte zwar einen ungesunden Lebensstil, aß viel Fast-Food, rauchte und war mit Hepatitis C infiziert, doch auch Lakritz-Fans unter gesunden Menschen sollten die Gefahr der Süßigkeit nicht unterschätzen. «Selbst eine kleine Menge Lakritz, die man isst, kann den Blutdruck ein bisschen erhöhen», erklärt Butala im New England Journal of Medicine.

Doch wie viel Lakritz kann man denn nun ohne Bedenken essen? Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt, nicht mehr als 100 Milligramm Glycyrrhizin pro Tag zu verzehren. Man sollte also weniger als 50 Gramm Erwachsenenlakritz essen oder weniger als 100 Gramm Kinderlakritz pro Tag naschen.

