Berliner Fashion Week startet trotz Corona

Keine Shows während der Corona-Krise? Das kommt für die Berliner Fashion Week nicht in Frage. Die Köpfe hinter der Modewoche haben die Präsentation der neuen Kollektionen für den Herbst und Winter 2021 kurzerhand komplett ins Internet verlegt. So können Modeinteressierte die neusten Entwürfe, anstatt vom Rande des Laufstegs, via Livestream begutachten. Auch sind digitale Talks mit Designern und Experten, Virtual Reality und Live-Web-Touren geplant.

Eröffnet wird der große Laufsteg im Berliner Kraftwerk am Montag, den 18. Januar um 18 Uhr vom belgischen Designer Tom Van Der Borght. Der 42-Jährige plane eine Mischung aus Kunstperformance und Modenschau. Der Vorteil einer digitalen Fashion Show: Man könne im Video zurückspulen, wenn einem etwas gut gefallen habe.

Im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week werden auf Van Der Borght die Shows von etwa Marc Cain, Rebekka Ruétz und Kilian Kerner folgen.

(L'essentiel/kiky)