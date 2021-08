Disney eröffnet ein Star-​​Wars-​​Hotel für Superreiche

Fenster mit Blick ins Weltall und trainieren mit dem Lichtschwert: Der Freizeitpark Disney World in Florida will im Frühling 2022 das neue Star Wars-Hotel eröffnen, wie der Themenpark auf Twitter mitteilt. Doch übernachten können dort nur Leute mit dickem Portemonnaie: Zwei Nächte für zwei Personen kosten mindestens 4809 Dollar.

See It. Feel It. Live It. Get the details on Star Wars: Galactic Starcruiser, a 2-night adventure launching at Walt Disney World in Spring 2022. https://t.co/Q4WaeIyX9L pic.twitter.com/yqKLOzNHYE