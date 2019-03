Das darfst du beim Essen auf keinen Fall machen

Artikel per Mail weiterempfehlen

So, Feierabend! Jetzt Jogginghose an und gemütlich mit dem Teller Spaghetti aufs Sofa fläzen und die neusten Youtube-Clips und Insta-Storys abchecken. Kommt dieser Ablauf eurer Vorstellung des perfekten Dinners nahe? Verständlich. Das Problem daran: Die gemütlichen Smartphone-and-Eat-Aktionen könnten für ein paar zusätzliche Zentimeter Speck am Bauch sorgen.

Forscher der brasilianischen Federal University of Lavras fanden jetzt nämlich heraus, dass wir bei Medien-Nutzung während des Essens mehr Kalorien zu uns nehmen. Ganz überraschend ist das jetzt nicht – verblüffend ist aber, wie viel Prozent mehr Kalorien wir durch die Ablenkung verdrücken: Es sind tatsächlich 20 Prozent – was beim besagten Teller Spaghetti etwa 150 Kalorien mehr wären.

Unser Gehirn kommt nicht hinterher

Für die Studie setzten die Wissenschaftler den Probanden ein Tablett mit verschiedenen herzhaften und süßen Snacks vor. Bei den ersten beiden Tests durften sie zugreifen, während sie gleichzeitig auf Instagram, Twitter und Facebook unterwegs waren. Anschließend sollten sich die Studienteilnehmer an den Snacks bedienen, ohne das Smartphone griffbereit zu haben. Die Snacks wurden vor und nach dem Knabbern gewogen, um die Größe der gemampften Portionen feststellen zu können.

Das Ergebnis: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer griffen mit dem Smartphone in der Hand wesentlich häufiger zu. Aber warum? «Ablenkungen durch das Smartphone können die Kalorienzufuhr erhöhen, indem sie Gedächtnisprozesse unterbrechen», erklärt der Studienautor Luciano Pereira. Der Wissenschaftler weist darauf hin, dass schon vorangegangene Studien beweisen konnten, dass bereits kleine Beeinträchtigungen die Gehirnareale, die unter anderem für die inhaltliche und zeitliche Verarbeitung zuständig sind, lahmlegen. Im Klartext: Unser Gehirn registriert durch die vielen digitalen Eindrücke nicht, dass wir eigentlich schon vor zehn Minuten satt waren – und lässt uns weiter essen.

«Wer häufig so isst, muss mit Übergewicht rechnen»

Die langfristigen Folgen könnten, so die Forscher, starkes Übergewicht sein. Denn wer ständig so isst, verändert die Synapsen, die das Sättigungsgefühl triggern, nachhaltig. Beim nächsten Dinner also einfach mal aufs Essen konzentrieren, statt auf die neuste Instagram-Story.

(L'essentiel/Friday/Gina Buhl)