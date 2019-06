Schwere Verstopfung nach mehreren Bubble Teas

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die 14-jährige Xiao Shen aus der Stadt Zhuji in China landete vor wenigen Tagen mit starken Bauchschmerzen im Notfall. Sie erzählte den Ärzten, dass sie in fünf Tagen keinen Stuhlgang gehabt habe und dass sie sich so voll fühle, dass sie nichts essen könne.

Der behandelnde Arzt Zhang Louwei untersuchte Xiao und ordnete eine Röntgenaufnahme und eine Computertomographie an. Auf den Bilder bemerkte der Mediziner, dass im Verdauungstrakt der jungen Patientin rund 100 Kügelchen zu sehen waren. Er fragte Xiao, woher die stammen könnten.

Tapioka-Kügelchen sind schwer verdaulich

Da erzählte das Mädchen, dass es kurz vor seiner Einlieferung im Krankenhaus einen Bubble Tea getrunken habe. Das taiwanische Getränk – auch als Pearl Milk Tea oder Boba bekannt – besteht aus einer Mischung aus Schwarz- oder Grüntee, Milch, Zucker und Tapioka-Perlen, die beim Zerbeißen platzen.

Aufgrund der Röntgenaufnahme ging Dr. Louwei jedoch davon aus, dass Xiao in den Wochen zuvor mehrere dieser Bubble-Teas getrunken haben muss, und dies nicht sagen wollte, aus Angst, von ihren Eltern bestraft zu werden.

Die dunklen Kügelchen im Getränk, die aus der Stärke der Maniokwurzel gekocht werden, sind schwer verdaulich, erklärte der Mediziner dem Portal Asia One. Er verschrieb seiner Patientin ein starkes Abfuhrmittel und schickte sie wieder nach Hause.

(L'essentiel/kle)