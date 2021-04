Diese Kampagne dreht sich um Sex im Alter

Zwei Drittel der über 65-Jährigen sind der Meinung, dass Sex und Intimität in ihrer Altersgruppe nur selten in Medien und Werbung dargestellt wird. 60 Prozent fühlen sich außerdem nicht wohl dabei, mit jemandem offen über Sex und Intimität zu sprechen. Das hat eine Umfrage der britischen Wohltätigkeitsorganisation Relate ergeben, die Beziehungstherapie und Beratung für Paare, Familien und Jugendliche anbietet.

Um dieses Tabu zu brechen, hat Relate unter dem Namen «Let’s Talk The Joy of Later Life Sex» (Lasst uns über die Freude an Sex im Alter sprechen) eine neue Kampagne gelauncht. Der kreative Kopf dahinter ist der bekannte britische Modefotograf Rankin, der uns hierzulande als langjähriger Freund von Heidi Klum durch seine Auftritte in «Germanys next Topmodel» bestens bekannt ist.

«Wir alle brauchen Intimität»

Um die Menschen zum Nachdenken über Sex und Intimität im Alter anzuregen, hat Rankin fünf ältere Paare und eine Frau in ihren intimsten Situationen gefilmt und fotografiert. Porträtiert werden etwa Andrew und Mark, die seit 31 Jahren zusammen sind, Roger und seine Partnerin Chrissie, die eine doppelte Mastektomie hinter sich hat, oder Daphne und Arthur, die beim Spazierengehen immer noch Händchen halten.

«Wir alle brauchen jetzt Intimität mehr denn je. Alter ist wirklich nur eine Zahl», betont Rankin, der die Kampagne unentgeltlich geshootet hat. Unsere Liebe und Zuneigung müsse im Alter nicht unbedingt abnehmen. Werbung stelle die Intimität der älteren Generation nicht ausreichend dar, so der Fotograf. «Diese Kampagne hat sich vorgenommen, mit Konventionen zu brechen, und das hat sie auch getan. Sowohl vor als auch hinter der Kamera.»

(L'essentiel/Gloria Karthan)