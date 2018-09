So sieht Peugeot die Auto-​​Zukunft

Stromer à la Retro: Peugeot hat die Studie zu seinem Konzeptauto E-Legend vorgestellt. Bei dem Zweisitzer handelt es sich um ein vollelektrisches Coupé, das optisch an den Peugeot-Klassiker 504 Coupé erinnert, gleichzeitig aber mit modernsten Funktionen protzt.

Zum Geburtstag eine Studie

Happy Birthday 504: Der Elektro-Flitzer nimmt optisch Anleihen am Peugeot 504 Coupé, das dieses Jahr seinen 50. Geburtstag feiert. Aber die Franzosen haben dem Showcar auch eine ordentliche Portion Muscle-Car-DNA spendiert – wo der Original-504 eher zierlich wirkt, macht der E-Legend auf Macho. Kein Wunder: Schließlich soll der Stromer in weniger als 4 Sekunden auf Tempo 100 rennen, Schluss ist bei 220 km/h. Laut der Pressemitteilung ist autonomes Fahren bis Level 4 möglich – das achteckige, an Rennautos erinnernde Lenkrad klappt man auf Wunsch einfach ein. Der E-Renner verfügt über eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern, der Akku lässt sich per Schnelllade-Technologie innerhalb von 25 Minuten so weit aufladen, dass weitere 500 Kilometer möglich sind.

Samt und Holz im Interieur

Wo die meisten Konkurrenten auf kühle Moderne setzen, mögen es die Franzosen gemütlich – im Inneren setzen sie deshalb mit viel Samt und Holz auf schickes Retro-Design. Technische Highlights dürfen ebenfalls nicht fehlen: Ein 49 Zoll großer 4K-Bildschirm füllt den kompletten vorderen Fußraum aus, weitere 29-Zoll-Displays sind in die Innenverkleidungen der Türen integriert. In den Sonnenblenden finden sich zudem zusätzliche 12-Zoll-Displays. Besonders cool: Peugeot hat das Retro-Videospiel «Pong» von Kult-Hersteller Atari in das Entertainment-System gepackt. Wer autonom unterwegs ist, hat also reichlich Gelegenheit, sich während der Fahrt zu unterhalten.

Wohl keine Chance auf Serie

Anhand der Studie will der französische Autobauer demonstrieren, wie er sich die Zukunft des Automobils vorstellt. Schade: Dass Peugeot den E-Legend jemals als serientaugliches Modell baut, ist allerdings unwahrscheinlich. Dabei täte es den Franzosen besonders gut, wenn die Flotte der zwar schicken, sparsamen, aber meist vernünftigen Modelle um ein leidenschaftliches Fahrzeug erweitert würde.

(L'essentiel/lab)