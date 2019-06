Das sind die 20 teuersten Promihäuser der Welt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es sind unglaubliche Zahlen, die einem um die Ohren fliegen, wenn man die Liste der teuersten Liegenschaften von Top-Prominenten zusammenstellt. Das günstigste Haus in der Top-20-Liste kostet bereits 28 Millionen Euro, das kleinste hat immer noch mehrere Hundert Quadratmeter Wohnfläche und immerhin vier Schlafzimmer.

Welcher Promi das teuerste Haus von allen besitzt, wird natürlich an dieser Stelle noch nicht verraten. So viel sei aber schon mal gesagt: Das Haus hat sieben Schlafzimmer, 24 Badezimmer (warum auch immer jemand achtmal so viele Bäder wie Schlafzimmer braucht), sechs Küchen und 6131 Quadratmeter Wohnfläche, wovon allein die Bibliothek fast 200 Quadratmeter einnimmt.

(L'essentiel/lme)