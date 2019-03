Der perfekte Ort für einen Neuanfang

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Neufundland, Kanada, in der Nähe einer Ortschaft namens Salvage steht derzeit ein kleines Paradies zum Verkauf: drei Hektar Land auf der Mini-Insel, dazu zwei Häuser und vier Außengebäude wie Scheunen oder Gartenhäuschen.

Besitzer zu alt

Die aktuellen Besitzer, Lisa Rae und Peter Pickersgill, wohnen seit 45 Jahren dort und kümmerten sich um anfallende Arbeiten. Ihnen verdankt das Grundstück seinen Namen: die Pickersgill Premises.

Die beiden gehen schweren Herzens: «Der entscheidende Punkt war mein Knie», sagt Lisa Rae Pickersgill gegenüber Medien. «Ich konnte nur noch halb so viele Arbeiten übernehmen und es wurde zu kompliziert, hier zu leben. Wir sind 70 Jahre alt, wir wollen es jetzt einfacher.»

Zeitkapsel

Der neue Besitzer dürfte die Häuser abreißen und etwas Neues bauen. Die Pickersgills hoffen sehr, dass das nicht passiert. «Die Häuser sind Zeitkapseln» sagt Lisa Rae. «Einst war Salvage ein florierendes Fischerdorf und unsere sechs Häuser waren das Zentrum des Dorflebens.»

Die Fischerei im Ort sollte aber immer weniger einbringen und eine wichtige Brücke, die die Halbinsel mit dem Festland verband, wurde von Eis beschädigt. Bewohner wurden in den Sechzigern umgesiedelt und die Bevölkerung in Salvage stagnierte bei rund 170 Menschen.

Zwei Häuser und ein Friedhof

Auf der Halbinsel lebt sonst niemand. Die beiden Wohnhäuser wurden 1912 und 1914 von James Burden, einem Bootsbauer und Schmied, und Andrew Dunn, einem Fischer, erbaut. Daneben gibt es eine Scheune, zwei weitere Gebäude und eine Außentoilette – und einen Friedhof, auf dem wohl die meisten verstorbenen Bewohner von Salvage liegen.

Das drei Hektar große Grundstück mit den sechs Gebäuden kostet 350.000 kanadische Dollar (etwa 230.000 Euro). In diesem Preis inbegriffen sind auch alle Möbel und Gegenstände, die sich im Moment noch in den Häusern befinden. Viele der Möbel sind bis zu 150 Jahre alt, in der Scheune gibt es altes Fischerei-Zubehör.

(L'essentiel/mst)