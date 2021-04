Jetzt kommt Farbe an unsere Wände

Weiße Wände waren lange das Ding, wenn es um die perfekte Ästhetik daheim ging. Dazu Fischgrät-Parkett, Stuck und ein Büschel Pampasgras – schon waren einem die Likes in den sozialen Netzen gewiss. Doch wo vorher alles so hell war, dass man die Augen zukneifen musste, um Möbel und Deko überhaupt zu erkennen, strahlt uns seit Kurzem Farbe an.

Und wir reden nicht von Blassrosa, zartem Babyblau oder Hellbeige. Die Lust auf Veränderung bringt laute Töne an unsere Wände. Streichen wird als Lebensgefühl verkauft – und während wir öfter zu Hause sind als uns lieb ist, akzeptieren wir das gern.

Also ab in den Baumarkt und aus dem Farbfächer eine von 3268 Farben auswählen? Aber nein, dafür hat die Generation Internet wirklich keine Zeit. Wir wollen das Beste vom Besten, fein säuberlich kuratiert und ohne dafür aus dem Haus zu gehen.

Immer mehr Unternehmen spezialisieren sich deshalb darauf, uns mit Farbkanistern zu versorgen, die fast zu schön sind, um sie im Keller zu verstecken. Darin befinden sich ausgewählte Töne mit catchy Namen wie «Money Moves» oder «Lipstick on the Mirror». Dazu gibt es «Painters Kits» und schicke T-Shirts statt Folien-Overalls. Und Instagram-Accounts, die uns vor Neid Gelb – pardon, «Lemonade» werden lassen, haben die Firmen der Stunde natürlich auch.

Ob es das braucht, um glücklich zu sein? Natürlich nicht. Haben wir gerade trotzdem schnell im Keller geschaut, ob Abdeckfolie und Farbroller noch da sind? Wer weiß …

(L'essentiel/Malin Mueller)