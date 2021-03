Designer entwerfen luxuriöse Flaschenhalter

Sportler und Sportlerinnen, ihr dürft aufhören zu lachen. Ob Skitürler, Langstreckenläufer, Ruderer oder Fahrradfahrerinnen, sie alle haben ihre Trinkflasche stets griffbereit; in vielen Sportoutfits sind Flaschenfächer oder ein spezieller Haltegurt integriert. Aber in der Mode? Wer braucht schon Wasser auf dem Weg ins Büro? Wer führt einen Flüssigkeitsvorrat spazieren? Richtige Antwort derzeit: Jeder. Und jede!

Die Winterkollektion 20/21 haben den Flaschenhalter, den man sich wie eine Tasche umhängt, als ultimatives Freihandaccessoire eingeführt. Wahlweise auch mit Karabinerhaken am Gürtel befestigt, zum Beispiel bei Jacquemus, erhältlich ab rund 360 Euro.

In den Saisons davor waren bereits allerlei Riemen aufgetaucht, mit deren Hilfe man wie ein Modesoldat Handy, Schlüssel und Portemonnaie um den Hals mittrug. Und nun kommt also noch die Wasserflasche hinzu. Was nicht zuletzt dem aktuellen Trend geschuldet ist, das böse PET durch eine wiederverwendbare Trinkflasche zu ersetzen.

Wobei man sich durchaus fragen darf, wie viel Sinn es macht, dem Überkonsum mit einem zusätzlichen Habenwollen-Objekt entgegenzuwirken … Nun, das It-Accessoire der Stunde wurde angedacht, lang bevor die Pandemie spontanen Abstechern ins Café einen Riegel schob.

Das perfekte Lockdown-Accessoire

So gesehen, ist sein Auftauchen mitten im Lockdown von bittersüßer Stimmigkeit: Voilà, ein kleiner Krisenhelfer für das neue Beisammensein (draußen, mit gehörig Abstand), zu dem alle ihren eigenen Kafi mitbringen.

Und weil etwas Luxus halt schon wahnsinnig guttut, gibt's die Dinger auch von den großen Brands. Die gesteppte Version von Chanel (Kostenpunkt: Ab 4500 Euro) ist wie für den Winter gemacht, die von Chloé – aus veganem Leder – erinnert an einen Champagnerkühler... Wer sagt, dass es immer Wasser sein muss?

(L'essentiel/Renata Libal)