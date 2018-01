Eine ist keine? Das gilt nicht für Zigaretten

Eine halbe Schachtel am Tag zu rauchen, ist besser als eine ganze. So reden sich all diejenigen ihre Sucht schön, denen es nicht gelingt, das Rauchen ganz aufzugeben. Recht haben sie damit aber nicht.

Bereits eine Zigarette am Tag erhöht das Risiko einer koronaren Herzkrankheit (KHK) oder einen Schlaganfall zu erleiden massiv. Das berichten Forscher des University College London im «British Medical Journal».

Stark erhöhtes Risiko

Laut der Studie, in der die Erkenntnisse aus 141 früheren Arbeiten einflossen, haben männliche Raucher, die täglich nur an einem Glimmstängel ziehen, ein um 48 Prozent erhöhtes Risiko für eine KHK sowie ein um 45 Prozent erhöhtes Risiko eines Schlaganfalls gegenüber nichtrauchenden Geschlechtsgenossen.

Für Frauen sieht es noch schlechter aus: Rauchen Sie pro Tag eine Zigarette, steigt das Risiko einer KHK um 57 Prozent und das eines Schlaganfalls um 65 Prozent.

«Es gibt kein sicheres Rauch-Level»

In einem weiteren Schritt verglich das Team um Allan Hackshaw das Risiko der Minimal-Raucher mit dem von jenen Rauchern, die es am Tag auf eine ganze Schachtel (20 Zigaretten) bringen.

Dabei zeigte sich: Das Risiko eines einzelnen Glimmstängel liegt nicht bei einem Zwanzigstel des Risikos, wie man vielleicht denken könnte. Vielmehr entspricht es ganzen 40 bis 50 Prozent des Risikos für Schlaganfall und KHK, das von einer Schachtel mit 20 Zigaretten ausgeht.

Deutliche Empfehlung

Aufgrund dieser Erkenntnisse lautet die Empfehlung: «Raucher sollten lieber mit dem Rauchen aufhören anstatt zu versuchen, die Anzahl der Zigaretten zu reduzieren», schreibt Kenneth Johnson von der University of Ottawa, der nicht an der Studie beteiligt war, in einem Kommentar zur Veröffentlichung. Offensichtlich «gibt es kein sicheres Rauch-Level in Bezug auf Herz-Kreislauf-Krankheiten».

Ein Freifahrtsschein fürs Vielrauchen ist das aber auch nicht. Denn: Raucher, die nur wenig qualmen, haben immerhin ein geringeres Krebsrisiko als starke Raucher.



(L'essentiel/fee)