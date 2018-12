Finnen machen Nackt-​​Betrinken zum Trend

Freitagabend alleine auf der Couch, in Unterhose, mit einem kalten Bier in der Hand: Was für die meisten unter uns ein Worst-Case-Szenario wäre – denn wer will schon einen einsamen Abend verbringen, während alle anderen fleißig Bilder von wilden Partys auf Instagram posten – ist in Finnland völlig normal. Denn Alleinsein wird in Finnland groß geschrieben und das genießen die Finnen oft richtig. Sie haben sogar ein Wort für das Gefühl, wenn man sich abends allein und in Unterwäsche zu Hause einen Drink genehmigt – ohne den Druck, unbedingt ausgehen zu müssen: «Kalsarikännit».

Die entspannte Lebenseinstellung kommt aber nicht von ungefähr: Weil das Leben im Norden in der kalten Jahreszeit oft ungemütlich ist, geben sich die Skandinavier besonders viel Mühe, um die langen Wintermonate ohne größere Schäden für Leib und Seele zu überstehen. So wurden sie in den vergangenen Jahrzehnten Experten im gemütlichen Einrichten und relaxten Lebensstil. Und halbnackt auf dem Sofa sorglos sein Weinchen schlürfen, das gehört eben einfach dazu. Na, wenn das nicht «hyggelig» («gemütlich», «angenehm») ist!

