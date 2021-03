Der Insta-​​Spiegel ist der neue Gucci-​​Gürtel

Kannst du dich noch erinnern, als es vor ein paar Jahren ein ganz bestimmter Gürtel in die Schlaufen so ziemlich jeder Influencerin schaffte? Der Hype war groß, das Logo eingängig.

Nun, wir sind freudig erregt, dir mitteilen zu können, dass sich diese Ära langsam dem Ende neigt. Der neue Star auf Instagram ist – Trommelwirbel – ein Spiegel. Natürlich nicht irgendeiner. Das Objekt der Begierde kommt ursprünglich aus den 70ern, leuchtet und kostet das 15-fache des Gürtels. Rund 7000 Euro. Seit dem ersten Lockdown strahlt er in den Wohnungen von Model Elsa Hosk, Schauspielerin Lena Dunham und unseren liebsten Influencerinnen.

Wir müssen gestehen: Optisch ist er ein Traum. Aber schon beim Anblick des Preisetiketts am Designergürtel haben wir damals ungläubig den Kopf geschüttelt.

Noch ein Blick auf den Spiegel. Ein Blick aufs Konto. Ein Blick auf das Modell aus dem Möbeldiscounter, in das wir jeden Morgen blicken. Der leuchtet zwar nicht, aber tut sonst auch, was er soll: Wir spiegeln uns darin, während wir davor sitzen und zufrieden auf eine Extraportion Parmesan statt auf Extra-Prestige setzen. Macht fast 15-fach so glücklich.

(L'essentiel/Malin Mueller)