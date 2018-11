Welche Bürste passt zu welchem Haar?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kämme und Bürsten entwirren unser Haar, entfernen Reste vom Styling und sorgen für Schwung und Glanz – wissen wir. Was wir vielleicht nicht alle wissen: Beim Bürsten erst die Längen kämmen, da sich dort die meisten Knötchen bilden, dann klappt's auch vom Haaransatz abwärts.

Nach jedem Gebrauch sollte man die Haare aus Bürste und Kamm entfernen – so sammeln sich keine Talg-Reste und Rückstände von Styling-Produkten, die sich dann immer wieder im Haar verteilen. Um sie circa einmal im Monat gründlich zu reinigen, feuchtet ihr die Bürstenborsten an, shampooniert sie und spült sie aus. Anschließend die Bürste mit den Borsten nach unten auf einem Handtuch trocknen lassen.

So viel zur Anwendung und Reinigung, aber welche Bürste ist denn nun eigentlich für was gut?

Die Paddle-Brush: Sie ist perfekt geeignet für mittel- bis langes und vor allem feines Haar. Mit ihrer eckigen Form nimmt sie breite Strähnen besonders gut auf und braucht deswegen nur wenige Bürstenstriche, was gerade feines Haar schont. Beim Föhnen benutzt, sorgt sie für einen sleeky Look.

Der Tangle Teezer: Ihn verwendet man am besten, wenn man frisch gewaschenes, noch nasses Haar entwirren will – ohne viel Geschrei. Denn die unterschiedlich langen Kunststoff-Borsten sind biegsam und der Tangle Teezer liegt angenehm in der Hand, wodurch sich das Bürsten erleichtern lässt. Es gibt sie auch mit niedlichen Motiven für die Kleinen.

Der Stielkamm: Mit ihm kann man perfekt Scheitel ziehen, Partien voneinander trennen und auch toupieren. Er ist also eher ein Style-Kamm. Wichtig: Die Haare sollten schon knötchenfrei sein, sonst wird's schnell sehr unangenehm. Tipp: Den Scheitel bei noch nassen Haaren ziehen, dann hält er besser.

Die Rundbürste: Die Haarstruktur spielt eigentlich keine Rolle – egal ob glatt, gelockt, kraus oder wellig. Beim Styling kann sie jeder gebrauchen. Praktisch: Je kleiner der Durchmesser der Bürste, umso welliger der Look. Je breiter, desto voluminöser. Auch hier gilt jedoch, zum ersten Durchkämmen und entwirren sollte man zu einer anderen Bürste greifen, gerade wenn die Haare gelockt sind. Außerdem braucht der Umgang mit der Bürste etwas Übung, sonst verfängt sie sich schnell in den Haaren und da hilft oft nur noch der Griff zur Schere.

Der breite Kamm: Zugegeben, er sieht nicht gerade fancy aus, aber Träger von Lockenmähnen schwören auf den unscheinbaren Gesellen. Denn, er entwirrt die Haare besonders sanft, und das ohne die Lockenpracht zu zerzausen. Gut zu wissen.

(L'essentiel/friday/Luise Philine Pomykaj)