Peta arbeitet künftig mit H&M zusammen

Blumen gibt es zuhause eher als Dekorationsgegenstand als zum Ankleiden. Peta und H&M wollen das jetzt ändern. Der schwedische Modehersteller macht jetzt mit der Tierschutzorganisation Peta gemeinsame Sache und bringt eine komplett vegane Kollektion namens Co-Exist Story raus.

Gestopft mit Blumen statt mit Federn

Wenig hält im Winter so warm wie Daunen. Doch je nach Hersteller stehen damit Lebendrupf oder Zwangsfütterung der Tiere im Zusammenhang. In der neuen Kollektion mit Peta gibt es bei H&M jetzt mit Flwrdwn eine Alternative aus Wildblumen. Aus den Blumen wird ein Zellulose-Material gewonnen, das statt Daunen in Jacken, gesteppte Taschen und Hosen gefüllt wird.

Neben einer Daunen-Alternative beinhaltet die Kollektion auch Teile aus Leder, das aus Trauben hergestellt wird. Vegea nennt sich die Lederalternative und wird unter anderem aus der Haut, den Stielen und den Kernen von Trauben produziert. Bei H&M gibt es dann Hosen und eine Weste aus Vegea-Leder zu kaufen.

Auch für Strick bietet die Kollektion von Peta eine nachhaltige Alternative: Aus Nylon-Abfällen, die sonst die Umwelt belasten würden, stellt H&M sogenanntes Econyl her. Das Material findet sich in weichen Strickpullis und belastet die Umwelt zu 90 Prozent weniger, als neues Nylon zu produzieren.

Die Kollektion ist schon seit einigen Tagen in ausgewählten H&M-Stores und online erhältlich.

(L'essentiel/Johanna Senn)